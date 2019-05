31 may 2019

Compartir en google plus

Si eres asidua de las redes sociales, seguro que sabrás que cuando algunas personas dicen que Instagram es el nuevo Tinder, no exageran. Y es que, ambas aplicaciones se están confundiendo y parece que últimamente, se utilizan para lo mismo. ¿Cómo? Muy sencillo.

Desde que en 2015 Tinder permitió vincular los perfiles de Instagram a las cuentas de la aplicación, se creó una tendencia, cada vez más al alza, que consiste en escribir a los usuarios con los que no has obtenido 'match' en Tinder a través de Instagram, con la esperanza de que ahí, sí que contesten. Algo que a priori, puede parecer un acto no invasivo, pero si atendenmos a las diferentes finalidades de ambas aplicaciones, es un comportamiento que hay que tener en cuenta, ya que sigue un patrón muy específico.

pinit unsplash

Instagram es una aplicación para compartir fotografías, momentos personales o incluso proyectos de trabajo con los seguidores que tú eliges tener (según la privacidad de la cuenta). Mientras que Tinder se describe como una aplicación de citas en la que el objetivo es encontrar el amor, mantener encuentros esporádicos o como diría el 99% de sus usuarios "ver lo que surje", Instagram no tiene este fin. Por tanto, muchos ven este comportamiento como una violación de la intimidad al unirse ambas redes sociales, considerando incluso el gesto como una forma de acoso.

Este comportamiento, que se ha bautizado como "Tindstagramming", es cada vez más y más común. Y parece que no va a tener fin mientras vivamos en el mundo virtual.

¿Qué opinas? ¿Estamos ante una nueva manera de conocer gente?