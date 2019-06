4 jun 2019

Compartir en google plus

Y respiras. Coges aire te recuestas en la cama, te estiras y la sonrisa de tu rostro no se puede borrar. Acabas de terminar una maravillosa sesión de sexo y a ti lo que más te apetece es quedarte en la cama y si es posible dormir al lado de tu amante. Pero amiga tenemos algunas noticias para ti, y es que culminado los orgasmos aún te quedan un par de cosas por hacer. Así que atenta.

El post-sexo es una forma perfecta para crear lazos, unirse, fortalecer la relación, renovarla e innovar las relaciones sexuales de una pareja de una manera divertida, sensual y cercana. Es un buen momento para charlar de manera tierna y potenciar el autoestima de tu pareja, está bien hablar de sus cualidades, de lo que más te gusta de él y viceversa. Es un periodo ideal para fomentar la complicidad y la química entre los dos.

La limpieza es crucial. Esto es para evitar que el sudor o suciedad puedan causarte una infección. Eso si, evita las duchas vaginales, los expertos aseguran que estas duchas son dañinas para tu salud. Recuerda que debes usar jabón sin frangancia y neutro, porque de lo contrario puede ocurrir lo que justamente no quieres: una irritación o infección.

Reproducir Video: Pincha aquí para descubrir los tipos de orgasmos femeninos que existen.

Intenta ir al baño. Cuando orinas desechas cualquier bacteria que haya podido quedar en tu interior en el momento de la penetración.

Si utilizaron un preservativo revisa que no se haya roto, para descartar la posibilidad de un embarazo no deseado. Y recuerden que deben tirarlo al bote de basura y no a la taza del baño.

Y por último toma agua, al final y al cabo acabas de hacer ejercicio. Toma mucha agua para que recuperes fuerzas.

Y ahora estás lista para dormir o volver a la carga.