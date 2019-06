10 jun 2019

Las relaciones humanas son complejas. Nunca podremos tener una receta única e infalible para la felicidad y el éxito de la pareja o la familia. Cuando pensamos que todo va bien y que nuestra relación va de lo mejor, de pronto y sin previo aviso, todo nuestro universo se viene abajo.

Con frecuencia, no somos capaces de ver o no queremos aceptar el deterioro de nuestra relación, y nos aferramos a una especie de unión en la que uno de los dos ya no está dispuesto o simplemente, ya no quiere intentarlo.

Si tu pareja está comenzando a usar alguna de estas frases para tomar distancia, atenta.

1. "Si no te gusta, ve y búscate otro”

Con esta frase te está avisando que no tiene intenciones de cambiar y que si no te gusta te puedes ir en cualquier momento. No tiene interés en arreglar los problemas ni buscar una solución.

2. “No quiero hablar”

La comunicación es un punto muy importante dentro de una relación. Si tu pareja se niega a hablar sobre algún tema que le molesta será prácticamente imposible que puedan solucionar sus diferencias.

3. “Haz lo que quieras”

Es la clara muestra de indiferencia y distancia entre tú y tu pareja. Si no le importa qué haces, cómo solucionas algún problema o qué decisión tomarás, está claro que su relación no le preocupa.

4. Tú mereces a alguien mejor

Y tú, ¿cómo lo sabes? Esta es otra de las “delicadas” maneras de decir “quiero estar con otra persona”. Sería tanto como decirte: “ve y busca a alguien mejor para que yo me pueda ir sin remordimientos”.

5. No te quiero lastimar

¡La gran mentira del siglo! Si en verdad hubiera la intención de cuidar y no lastimar al ser amado, hablaría con honestidad y buscaría solucionar lo que nos desagrada. Cuando un hombre dice esto es porque ya está haciendo o tomando decisiones equivocadas que resultarán mal y que cuando se manifiesten dirá: “¡te lo dije!, ¡te iba a lastimar!”.