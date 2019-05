24 may 2019

Si definiéramos técnicamente la química del amor, estaríamos hablando, según explica la psicóloga Mila Cahúe, de todos los procesos hormonales y de neurotransmisores que se desencadenan cuando dos personas entran en contacto físico. "Es algo muy particular y determina la compatibilidad en muchos sentidos (olor, tacto, etc.), incluso en el reproductivo", comenta la experta, quien además revela que esa química es lo que hace que se activen los circuitos de placer en el cerebro y se desee más y más.

Sin embargo, la química tiene un componente difícil de analizar, poco racional y a veces, poco científico o con pocas reglas o consignas definitivas, tal como revela la autora del libro Amor del bueno: "O se siente, o no se siente. Lo que te puede confirmar la razón es si eso ocurre o no, como un proceso consciente, y qué significa para tu relación. Pero uno no se pregunta si le apetece estar con su pareja o no", comenta.

1. Sienten que el contacto es fundamental. El deseo de 'tocarse', de 'piel' y no solamente con intención sexual. "Es muy sano pues entre esa cascada de hormonas se encuentra la oxitocina, también llamada la hormona del amor, que es absolutamente imprescindible para que se creen vínculos sanos. Y éstos necesitan el vínculo de la piel y mucho contacto físico", revela Mila Cahúe, psicóloga especialista en parejas y autora del libro 'Amor del bueno'.

2. Se complementan. Para que una relación sea duradera y mantenga encendida la pasión es necesario, según explica Ángela González, psicóloga y autora de 'Faltas graves contra el amor romántico', comprender lo que necesita el ser amado y querer dárselo. "Vivir de manera que sea complaciente para ambos; por supuesto, es obligado que la formula se aplique mutuamente. Ser pareja es ser significativo para el otro, complementarlo".

3. Perciben que el amor es correspondido. La psicóloga Ángela González explica que para mantener vivo el amor de pareja debe ser, ante todo, correspondido. Para decirle al ser amado que él es importante para nosotros, basta con combinar la imaginación con el factor sorpresa.

4. Se muestran positivos. Tal como explica Andrea Zambrano, coach y colaboradora de smartsalus.com, para mantener una relación de pareja saludable es fundamental disminuir la negatividad. Para ello, es necesario evitar lo que el Dr. Gottman, experto en relaciones de pareja, llama 'los 4 Jinetes del Apocalipsis': culpa, actitud defensiva, desprecio y actitud evasiva. La culpa tiene que ver con las críticas sobre el carácter y la personalidad de la pareja, "Más que buscar culpables lo efectivo es buscar soluciones", comenta Zambrano. En cuanto a la actitud defensiva, también es una forma de culpar al otro y solo agrava el conflicto. El desprecio es uno de los comportamientos más tóxicos para la relación. La coach afirma "el sarcasmo y el escepticismo son formas de desprecio. Lo mismo que el insulto, la burla, resoplar o el humor hostil". Por último, una persona evasiva tiende a actuar como si no le importara lo que el otro dice, como si no lo oyera, lo que es muy negativo para una relación saludable.

5. Se atraen, se buscan... El deseo, o sentirse deseado por tu pareja, es muy sano y es un buen termómetro de la salud de la relación. "Cuando desaparece esa química, pronto caemos en relaciones que podrían ser más de amigos que de pareja. Pero también nosotros podemos activar nuestro atractivo físico: hay que cuidarse, saber lo que a nuestra pareja le gusta o no (y eso va para ambos sexos), o sorprenderla de vez en cuando. Nosotros decidimos cuándo estar al calor de las brasas, o cuando avivamos el fuego con una buena llama", comenta Cahúe.

6. Quieren reavivar y mantener la pasión. "La pasión desaparece porque se dejan de hacer las cosas que la alimentan y no al revés. Si quieres sentir pasión, tienes que hacer aquello que produce pasión. Si dejas de hacer las cosas del amor, dejas de sentir amor de la misma forma que si dejas de sonreír, dejas de sentir alegría", explica el coach Fady Bujana en su revelador "El amor excelente, 4 hábitos para mantener o recuperar la pasión sin cambiar de pareja".