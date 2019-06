10 jun 2019

Seguro que esta historia te suena: gracias a la insistencia de tus amigas, te abres una aplicación de citas con el objetivo de volver a creer en el amor (o en lo que surja). Conoces a un par de chicos, con algunos va genial, con otros no tanto, hasta que llega uno que te hace levitar y con el que todo es maravilloso. La historia acaba en 'ghosting' o 'breadcrumbing' (porque así está el mercado) y cierras la app.

A los meses, te pica el gusanillo y vuelves a descargarte la aplicación al grito de "no me va a afectar, vengo a pasármelo bien", pero vuelve a pasar lo mismo. Así es como llegas a este artículo, porque sorprendentemente... las parejas que se conocen en Tinder duran más tiempo y piensas que mentimos. Pero lo dice la ciencia.

Si has encontrado el amor en la aplicación no te preocupes: es hora de borrarla sin remordimientos porque según un estudio llevado a cabo en 2017 por dos economistas, Philipp Hergovich de la Universidad de Viena y Josué Ortega del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) las parejas que se conocen en este contexto, duran más, llegan al matrimonio y son más estables que parejas que se han conocido en situacione más tradicionales u ordinarias. Como por ejemplo, un amigo de un amigo o un compañero de trabajo (¿Un consejo? Evita esta situación a toda costa, por si acaso).

Se estudiaron 19 mil matrimonios procedentes de Virena y Reino Unido y se concluyo que los que se conocieron en aplicaciones de citas, tenían una relación mucho más firme y sólida que los que no. Aunque esto no quiere decir que todas las parejas que salgan de Tinder acaban en matrimonio (si fuera el caso, estaríamos todas en modo 'wedding planner') no obstante, las que llegan a casarse, son mucho más duraderas y estables.

Así que ya sabes, si estás en plana crisis amorosa y te has dado por vencida... no lo hagas. Puede que el amor de tu vida este a un 'super like' de distancia. Y además, ahora que llega el verano, es más fácil ligar.

