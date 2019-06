13 jun 2019

La vida amorosa en las redes sociales, cada día más, comienza dejarnos diferentes tendencias que escandalizarían a cualquiera. Para los rezagados que aún no se hayan descargado ninguna aplicación para encontrar el amor (o lo que surja), seguro que palabras como 'ghosting' o 'breadcrumbing' suenan a un idioma desocnocido. No obstante, para las versadas en esto de ligar a través de una pantalla forman parte del vocabulario del día a día.

Si concer a alguien ya es difícil de por si, conocerlo mediante conversaciones de WhatsApp puede ser aún más complicado. En un universo donde los jóvenes millennial cada vez mantienen menos relaciones sexuales, no se cree en el amor para siempre y el compromiso da pavor según estudios publicados en la revista Archives of Sexual Behavior, las expectativas a la hora de tener una relación son cada vez más minúsculas, por no decir nulas. En este contexto de situaciones inexplicables y comportamientos bizarros en el mundo 2.0, llega una nueva práctica que se está poniendo de moda y que, si eres una romántica empedernida, te dejará sin palabras. Queridas lectoras, si sois asiduas de Tinder, seguro que os ha pasado alguna vez.

Hablamos del 'textlationship', dícese de aquella persona que solo desea mantener contacto contigo por chat o redes sociales, manteniendo así la llama de manera continua, pero nunca, quedando en persona para tener un contacto directo. Es decir, esos 'matches' que nunca pueden quedar porque están ocupadísimos, pero mantienen un contacto inquebrantable por WhatsApp o Instagram.

Este tipo de relación implica comunicarse mediante mensajes de texto, fotos o vídeos a todas horas. Algo, que no suele llevar nunca a ninguna parte. ¿Entonces por qué mantenemos este tipo de relaciones? Suele deberse a la falta de tiempo por ambas partes a la hora de conocer a la otra persona. Se busca el cariño virtual de alguien con el que no hay ningún tipo de compromiso, con el objetivo de sentirse querido en el día a día e incluso, acompañado.

Pero, como era de esperar, estas relaciones no tienen un final feliz bajo ninguna circunstancia y están únicamente sustentadas por ilusiones falsas. Por lo que si crees que estás en una de ellas, lo mejor que puedes hacer es terminarla. Y conocer a gente de manera tradicional que esté interesada en mantener un contacto directo contigo y no a través de una pantalla y de manera virtual.

Porque de Tinder pueden salir relaciones maravillosas, eso sí, lo más recomendable es que surjan tomando una cerveza. Palabrita.