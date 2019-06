20 jun 2019

Llegar al orgasmo mientras te hacen sexo oral es aquel mito que solo un grupo selecto de mujeres pueden afirmar que han vivido de primera persona. Y no es que estemos siendo negativas, según un estudio llevado a cabo por la firma de juguetes eróticos Cunni un 59% de los hombres desconocen qué es lo que le gusta a su pareja en la cama, por lo que no es de extrañar que el pocentaje sea mínimo cuando hablamos de llegar al orgasmo mientras practican sexo oral.

Pero... ¿por qué no saben hacerlo? La respuesta es clara, no hay comunicación sobre los gustos de la otra persona, esto, explicado agrandes rasgos. Un 73% de las mujeres necesitan estimulación directa en el clítoris para llegar al orgasmo, por lo que es incompresnsible cómo la mayoría de los hombres deshechan este pequeño órgano de placer cuando la finalidad del sexo es que todos los participantes disfruten.

¿Una cuestión de género?

Sí, la ciencia da luz a esta cuestión. Según el Canadian Journal of Human Sexuality las mujeres somos más proclives a dar sexo oral, mientras que ellos, dudan mucho a la hora de proporcionárselo a su pareja. ¿Cómo puedes llegar al orgasmo mientras lo recibes? Secillo, di cómo te gusta. Está claro que tú lo sabes, no obstante, necesitas verbalizarlo en alto para que tu pareja sepa cómo te gusta. Fuera la vergüenza, el propósito es disfrutar. El Journal of Human Sexuality también ha dado luz a cuáles son las técnicas más placenteras para llegar al clímax. De arriba a bajo, en pequeños círculos, en diagonal o escogiendo una postura que os resulte novedosa... estas son las mejores formas de disfrutar con tu pareja.

Y no lo olvidéis, la joya de la corona (es decir, el clítoris) para el final mientras se practica sexo oral. Existen muchas zonas erógenas que se pueden estimular a la hora de mantener relaciones, no hay falta ir directos a la guinda del pastel.