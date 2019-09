16 sep 2019

¿Por qué a las mujeres les cuesta más llegar al orgasmo? Si eres una de ellas, lo primero que debes saber es que lo que te sucede le pasa a muchas mujeres. Puede ocurrir por causas orgánicas o psicológicas y a veces conlleva una falta de deseo sexual. Sin embargo, tal como explica la psicóloga y sexóloga Silvia Sanz, existe una terapia específica para conseguir llegar al orgasmo.





Comencemos por conocer algunas de las causas que suelen asociarse con la anorgasmia según su origen. En la mayoría de los casos, según la experta, la falta de orgasmo se produce por causas psicológicas, entre las que destacan:

1. Estados emocionales negativos, estrés, depresión, ansiedad…

2. Papel del espectador, cuando estamos mas pendientes de lo como sucede en lugar de disfrutar de lo que sentimos

3. Inadecuada educación sexual, diferentes creencias erróneas respecto al sexo, mitos,…

4. Sentimientos negativos frente al sexo como es la culpa, vergüenza…

5. Insatisfacción personal o con la pareja. Cuando no nos gustamos a nosotras mismas, baja autoestima o mala relación de la pareja, al fin y al cabo, el sexo es un modo más de comunicarse.

6. Estimulación inadecuada. No conocer nuestro propio cuerpo, ni saber lo que realmente nos gusta, falta de preliminares, fantasías o falta de estimulación por parte de nosotras mismas o de la pareja.

7. Falta de comunicación durante el sexo. Comunicarnos con nuestra pareja libremente y decir lo que nos gusta y lo que no facilita el fluir en el sexo y disfrutarlo mas. Expresar y compartir lo que deseamos hacer, cómo, con quién, lo que nos causa placer, cuáles son nuestros límites, hasta dónde quiero llegar, lo que quiero experimentar y vivir... todo ello nos ayuda a vivir la sexualidad de forma plena, placentera y satisfactoria.





Causas orgánicas

Respecto a las causas orgánicas, la experta cita cuestiones como la diabetes, el consumo de sustancias nocivas, problemas cardiovasculares, estados de carencia hormonal, alteraciones en la musculatura perivaginal o lesiones pélvicas, por lo que aconseja consultar a un médico para descartar factores orgánicos que puedan impedir llegar al orgasmo.

Cómo saber si tienes anorgasmia

La experta distingue entre dos tipos de anorgasmia, según la frecuencia, el modo y la forma.

Hablamos de anorgasmia primaria si nunca se ha tenido un orgasmo y de anorgasmia secundaria si antes los tenías o has llegado alguna vez, pero llevas un tiempo que no puedes alcanzarlos.

En cuanto al contexto (cómo, dónde y con quién) la anorgasmia es generalizada si te ha sucedido con cualquier pareja e incluso sola o anorgasmia situacional si sólo te sucede en algunos momentos, o si logras tenerlos sola pero no con la pareja o a la inversa. En este caso también puede sucederte con parejas con las que no tengas confianza o con las que sientas que te afecta su opinión sobre ti pues esto hace que estés pendiente de demasiadas cosas que están lejos de tu placer y que hacen que no te concentres en lo que sientes.

Desmitificar para llegar mejor al orgasmo

Muchas de las dificultades que se encuentran al practicar sexo, vienen por los mitos que hemos aprendido. Idealizar el orgasmo, sentirlo y buscarlo como un fin en sí mismo, puede ser una de las razones que te lleven a no alcanzarlo.

La satisfacción sexual es la percepción subjetiva del sexo. Esto quiere decir, tal como explica Silvia Sanz, que podemos haber alcanzado el orgasmo, pero no sentirnos satisfechas con la actividad sexual realizada. Esta insatisfacción puede tener múltiples causas, desde el estrés, hasta la falta de comunicación, pasando por la dificultar de llegar al orgasmo.

Por otro lado, es importante recordar que en el caso de los hombres el orgasmo va asociado a la eyaculación, por lo que cada vez que eyaculan llegan al orgasmo (cumple una función reproductiva: que los espermatozoides fecunden al óvulo). En cambio, en el caso de la mujer el orgasmo no cumple una función reproductiva (se puede fecundar el óvulo sin que la mujer llegue al orgasmo). Por ello, en muchos casos, por temas culturales, religiosos o por una deficiente educación sexual, el orgasmo de la mujer no se ha tenido en cuenta, según comenta Silvia Sanz.

pinit unsplash

En ocasiones la información que llega a través del cine refleja que el orgasmo de las mujeres es, y debe ser, explosivo. Pero la realidad es que cada mujer se encontrará con diferentes tipos de orgasmo que depende de la situación y de la persona con la que mantenga las relaciones sexuales.

En cuanto a las sensaciones, es importante tener en cuenta que a nivel fisiológico suponen unas contracciones de la vagina y que el número de contracciones y el tiempo varía en cada mujer. En este sentido, la experta explica que fortalecer la musculatura pubococcíagea ayuda a incrementar las sensaciones y a producir más placer.

La verdad sobre el orgasmo femenino

Conocer los mitos falsos sobre el sexo, y ser consciente de la realidad sobre la sexualidad real el primer paso para resolver los problemas a los que nos enfrentamos y a disfrutar de nuestra vida sexual. Según la sexóloga, es importante ser consciente de estas conclusiones que ha sacado a través de su experiencia con pacientes:

Por último, la sexóloga destaca que los aspectos psicológicos intrapsíquicos o personales tienen, normalmente, una importancia fundamental para la realización sexual plena de las mujeres. Entre estas características psicológicas, destaca la autoestima, la seguridad personal, la satisfacción con su propio cuerpo y con su imagen corporal o una actitud positiva hacia la sexualidad, entre otras.