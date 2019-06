27 jun 2019

"Cuando llega el calor los chicos se enamoran", puede que esta frase sea una de las más repetidas (dentro y fuera de la redacción) cuando comienza el verano. La estación del sol y la playa ya ha comenzado oficialmente y con ella, también hemos dado la bienvenida a la primera ola de calor del año. Los cuarenta grados nos acompañan en todo lo que hacemos, sí, incluso en el sexo.

¿Aún así sigue apeteciendo?Claro, pero las altas temperaturas no son precisamente las mejores compañeras a la hora de llevar a cabo este ejercicio. Si eres de los afortunados que tiene aire acondicionado, felicidades (de todo corazón). Pero si no perteneces a ese privilegiado grupo y no quieres renunciar a tu vida sexual durante estos meses, sigue leyendo. Hemos encontrado alguna que otra solución.

Seguro que te ha pasado. Te levantas, el sol entra por la ventana y descubres que aunque sean las siete de la mañana, el calor no está dando tregua. Nuca sudorosa, pijama diminuto... y aún así tienes la líbido por las nubes. Lo que normalmente sería algo (muy) placentero se convierte casi en una torutua (el sexo mañanero tiene incontables beneficios). ¿Qué puedes hacer al respecto? Encontrar posturas en las que el contacto sea mínimo entre cuerpo y cuerpo para que el calor no nuble tu juicio.

Alineación coital: no te asustes, es una de las posturas más placenteras que hay, sobre todo para la mujer. Consiste en una versión algo más novedosa del tradicional misionero. Tendrás que echarte encima de la cama, elevar tus piernas y colocar un cojín con el objetivo de elevar tu pelvis. En el momento de la penetración, cierra las piernas ligeramente. Cuando lo hagas, se producirá una alineación con la pelvis de tu pareja, lo que provocará fricción en el clítoris y reducirá el contacto cuerpo a cuerpo. Solución: menos temperatura corporal. Además, las vistas serán un aliciente a la hora de practicar esta postura, ya que la imagen visual es mucho más erótica ya que tu pareja tendrá visibilidad a la hora de ver tus genitales.

La clave está en que los movimientos sean suaves y nada frenéticos, para evitar que el calor gane a la pasión. ¿Cómo? Con la postura de la cucharita, por ejemplo. Además de ser una postura muy romántica, el esfuerzo en ambos casos es mínimo. Tumbados de lado, tendrás que levantar ligeramente una pierna (puedes sostenerla con la ayuda de una mano) mientras tu pareja te penetra de manera suave desde atrás. ¿Lo mejor? Sus manos quedarán totalmente libres por lo que es buen momento para explorar tus zonas erógenas.

Por último, (pero no por ello menos importante) la posutra del perrito puede convertirse en tu favorita cuando quieres que el contacto sea mínimo debido al calor. Solo tendrás que ponerte a cuatro patas mientras tu pareja te penetra. Sus manos estará libres por lo que al igual que ocurría con la cucharita, tendrá vía libre.

Si las anteriores no te convencen, siempre puedes apostar por la tradicional amazona de manera suave o por la postura de la silla, que consiste en encontrar una silla estable y 'montar' a tu pareja mientras él está sentado.

Solo tienes que encontrar la postura que más te gusta (y la que más te haga disfrutar) y ponerte a ello.

¡Que el calor no te frene!