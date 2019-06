28 jun 2019

¿Quieres quemar grasa? ¿Perder calorías? ¿Reducir centímetros? ¿Tonificar los músculos de la cara? No, no nos hemos convertido en un anuncio de la teletienda. Hemos encontrado el remedio perfecto para adelgazar. Y no estamos haciendo referencia ni a la dieta sin lectina, ni a la dieta cetogénica ni sucedáneos. Una buena nueva de viernes para todas aquellas que odian las dietas. Lo que estamos a punto de decirte, te alegrará el día, la semana y la vida. Sí, querida lectora: besar adelgaza. Y está corroborado por la ciencia. Es hora de combinar tus clases de crossfit con sesiones de besos, porque la pérdida de calorías está asegurada.

¿Quién lo dice? Un estudio publicado por Archives Of Sexual Behaviour, que afirma, que entre los beneficios de los besos, se encuentra la pérdida de peso.

Cuando besamos, utilizamos hasta 30 músculos del rostro, por lo que en una sesión medianamente apasionada, perdemos de 6 a 100 calorías únicamente besando, sin hacer nada más. Imagina si incorporas otros ejercicios...

Un beso intenso quema una media de 12 calorías por minuto, más o menos igual que hacer sentadillas, por lo que... cuestionáte: ¿qué es más placentero para ti?

Y es que, además, los beneficios no se quedan aquí. Una sesión de besos tiene alguna que otra bondad extra, que seguro desconocías.

Dile adiós al dolor

Cuánto más apasionado es el beso, se libera una cantidad mayor de endorfinas. Si hablamos de manera científica, podemos afirmar que los besos tienen un efecto similar a una dosis de morfina en el organismo. ¿Te duele la cabeza? Olvida el ibuprofeno; besa.

Es bueno para tu sonrisa

Aunque esta afirmación te parezca una locura, la saliva que generamos cuando besamos disminuye la placa bacteriana y favorece el mantenimiento de los dientes limpios durante más tiempo.

Olvida el estrés

Un buen beso (o muchos) serán la solución perfecta para aliviar el estrés, la ansiedad y la tensión. Mejorará tu ánimo y tus niveles de autoestima subirán como la espuma. ¿Qué más se puede pedir?