2 jul 2019

No hay dos iguales. Los penes, como cualquier otra parte del cuerpo humano tienen un tamaño, una forma y un largo distinto según la persona. Como decía seguramente tu abuela, "en la variedad está el gusto". ¿La teoría de la "L invertida" es cierta? ¿Tiene algo que ver el tamaño de las mano cuando hablamos de los centímetros del miembro? Hay estudios que determinan una correlación, no obstante, muchos son los científicos que afirman que estás dos variables no tienen nada que ver.

Cábalas a parte (porque sin duda este es un tema de conversación muy recurrente, sobre todo cuando hay copas de vino de por medio), es imposible saber si tu pareja "dará la talla" hablando de manera figurada, hasta que la relación no pase a mayores. La medida, es uno de los temas que más preocupa a los españoles. La media se encuentra en 15 centímetros, pero... ¿Y la forma?

Tal y como decía la canción, "como tú no hay dos", y esta misma frase la podemos aplicar a los penes. Al igual que podemos hacer con las vaginas, hay distintos tipos de miembros, que sorprendentemente, tienen un nombre en concreto. ¿No tenías ni idea? Es hora de comenza a hablar con propiedad. Tenemos, a grandes rasgos, los cinco tipos de penes que te puedes encontrar. Y no, no estamos haciendo referencia a los de sangre, los de de carne o los que se sitúan entre ambos mundos. Queremos hablar de la forma literal que pueden tener.

En forma de cono

Son los que tienen forma de cono invertido, es decir, son mucho más gruesos en la base y a medida que nos aproximamos al glande se afinan. Comúnmente son los más aconsejables para inciarse en el sexo anal ya que debido a su finura en la parte final, facilitan la penetración, sobre todo si es la primera vez que llevas a cabo esta práctica.

Forma de lápiz

Recto, erguido... es el más subestimado, pero al igual que un lapicero, siempre saca de cualquier apuro de una manera maestra. Es el tipo de pene de un grosor normal y de un largo concordante a la media (alrededor de 15 centímetros en España). Tiene el mismo grosor tanto en la base como en la punta, lo que permite que sea -casi- perfecto para probar cualquier postura, sobre todo aquellas en las que la mujer aprisiona con las piernas o hace presión para un mayor contacto.

Con forma de champiñón

Cuando decimos que un pene tiene forma de "champiñón o seta" hacemos referencia a aquellos miembros que tienen el glande portuberante, imitando la forma de este hongo. Es recto desde la base, pero luego se ensancha de manera considerable. Es uno de los más comunes, junto con el "lápiz". ¿Lo mejor? La facilidad de encontrar el punto G o al menos, estimularlo con el glande.

Pene curvado o en forma de plátano

Un pene curvado no es lo mismo que un pene en forma de "plátano", pero comparten ciertas similitudes. El pene curvado es un miembro que, como su propio nombre indica, está curvado. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, o alguno de los dos lados. Es una curvatura ligera (si es excesiva puede ser que se de un caso de enfermedad de la Peyronie) que puedes usar a tu favor. Sobre todo, si la curva es hacia arriba, ya que en la postura del misionero, tu pareja conseguirá estimular el punto G, mientras que si la desviación es hacia abajo, la postura del perrito será tu aliada para ver fuegos artificiales.

Un pene en forma de "plátano" será ancho en la base, al igual que la forma de "cono" y se irá haciendo cada vez más fino conforme se acerca a la punta, pero a diferencia de este último, tendrá un glande grande, parecido al "champiñón".

Aunque parezca una frase cliché, el tamaño no lo es todo. Gordos, finos, cortos, largos... hay infinidad de formas y ninguna es mejor que otra. Lo más importante en el sexo es disfrutar, ni más ni menos, y el único objetivo debe ser pasarlo bien y recordar que no todo depende exclusivamente de la penetración. Hay otras muchas fórmulas para pasarlo bien... ahora que llega el buen tiempo y las hormonas se revolucionan, es momento de innovar. Palabrita, que en verano se liga mucho más (y lo dice la ciencia).