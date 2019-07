1 jul 2019

¿Alguna vez te has planteado cómo poner un poco de 'chispa' en tu relación? Fantasías, posturas... hay muchas maneras de darle un vuelco a tu vida sexual. Ahora que llegan las vacaciones, el verano y además tienes más tiempo libre (a todo esto hay que sumarle que en verano se liga más), seguro que si dejas volar tu imaginación solo es cuestión de tiempo que deis con alguna que otra práctica que os garantice pasar un buen rato. Si no se te ocurre nada, atenta, porque tenemos las propuestas perfectas. Sigue leyendo...

Sexo en la playa

Es una de las fantasías eróticas más extendidas. Tener relaciones en la playa es un 'must' para mucha gente cuando llega el verano. Puede ser engorroso (arena pordoquier) pero seguro que es una experiencia que no olvidarás. ¿El plus? La excitación que te provocará mantener relaciones en un ambiente diferente. Eso sí, elige muy bien con quién lo haces, y sobre todo, dónde. No quieres ningún invitado indeseado en ese momento tan íntimo.

Sexo en la piscina

Es otro de los escenarios más comunes cuando llega el buen tiempo. De los creadores de 'una canita al aire en la playa' llegan aquellos que se atreven a hacerlo en la piscina. La mala noticia es que debes tener cuidado con las infecciones, pero la buena es que es un lugar ideal para llevar a cabo los preliminares. Que empiece la fiesta...

Sexo en un avión

Oa vais de vacaciones y para llegar a vuestro destino tenéis que pasar ocho interminables horas dentro del avión. Ya no hay serie que os entretenga ni libro que os anime: podéis probar algo diferente. Aunque con cuidado. Que os pillen en ese momento no será especialmente cómodo. No hace falta que llegéis hasta el final, con que caldeéis el ambiente es suficiente, podeís terminar el encuentro en cualquier otro momento. Por ejemplo, cuando aterrice el avión.

Sexo en la ducha

Si has visto '50 sombras de Grey' seguro que te acuerdas de la escena en la que Christian y Ana se rinden ante la pasión en una ducha tamaño XXL. Aunque no todos tengamos esa misma suerte (lo decimos por el tamaño de la ducha), mantener relaciones sexuales dentro de la bañera puede ser muy excitante, sobre todo ahora, cuando el calor aprieta y tener sexo en la cama puede ser un deporte de riesgo (tenemos las posturas perfectas para la ola de calor, por si te animas). Cuidado con el suelo resvaladizo y la temperatura del agua. Dicho esto, a disfrutar.

Sexo en la cocina

Puede que esta experiencia no te pille por sorpresa. Pero lo cierto es que aprovechar el fresquito del mármol este verano mientras mantienes relaciones sexuales no es para nada una mala idea. Es más, cambiarás de escenario, os dará más morbo mantener relaciones sexuales en un espacio nuevo y romperéis la rutina. Todos salimos ganando.