24 jul 2019

¿Sexo con o sin música? ¿Les gusta escuchar lo mismo a ellos que a ellas durante el encuentro? ¿Qué géneros preferimos los españoles?

Ahí van las respuestas. Pero primero...

Tortilla de patata con o sin cebolla. Playa o montaña. Dulce o salado. Hay ciertos dilemas que ocupan nuestra vida. O eres del grupo A o del B, es imposible que pertenezcas a los dos. Beatles o Rolling Stones; si te gustan por igual eres un traicionero. Ponle que a ti te encanta dejarte llevar llevar por el placer mientras suena de fondo 'All you need is love', pero a tu compañero de aventuras le horroriza esa canción y prefiere deleitarse con "(I Can't Get No) Satisfaction" en los 7 minutos de media que dura el encuentro.

El sujeto con el que compartes tu vida, pertenece al grupo B, claramente. ¿Tú? Al A. ¿Cómo os ponéis de acuerdo? No lo hacéis. Boom. Discusión. La música que escucháis durante el sexo puede ser un foco en llamas difícil de apagar. Y es que, a las mujeres y a los hombres no les gusta la misma música en estos momentos íntimos. Al menos, eso dice un estudio.

Suponemos, que en este binomio musical/sexual, también habrá dos grupos de personas. Uno al que le fascine mantener relaciones sexuales con música de fondo y otro al que le escandalice (para mal) tener tantos estímulos a los que prestar atención. Incluso, (y para nuestra sorpresa) hay gente que tiene listas musicales específicas que usa exclusivamente para esos momento de extásis. Recuerdo la primera vez que una amiga me contó que esa 'playlist' era indispensable y que además, recibía el nombre de 'momentitos'. Anécdotas a parte, vamos al grano. ¿Qué escuchan los españoles?

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir cuáles son las posturas sexuales perfectas para llegar juntos al orgasmo.

Según un estudio llevado a cabo por la marca de juguetes sexuales Tanga, en la que han participado personas de nueve países, en España, la música es parte intrínseca del encuentro. Ellas, prefieren hacer el amor al ritmo de rock, mientras que ellos, son más fans del jazz. ¿Cantantes? Sí: las mujeres prefieren a Queen y The Weeknd y los hombres, a Maddona o Bad Bunny.

¿Y en el resto de países? En tierras galas ellos son los que prefieren en rock, y el grupo favorito es Queen. Sin embargo, las británicas prefieren no poner música durante el encuentro. Solo 11 mujeres reconocieron que antes de comenzar los preliminares presionan el 'play' y sus cantantes predilectos son Ed Sheeran o Ellie Goulding para disfrutar.

Sin duda, un tema de debate que genera muchas opiniones. Igual de relevante e importante en una pareja como la decisión de tomar la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla.

¿Recomendación? Dale al play y ríndete a los beneficios del sexo mañanero. Aunque haga calor y sea verano, también tenemos las posturas sexuales perfectas para cuando las temperaturas no acompañan. No hay excusa para no disfrutar.