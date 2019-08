6 ago 2019

Una de las fantasías sexuales más comunes tanto en hombres como mujeres es la de hacer un trío sexual, al menos una vez en la vida. Las películas, quienes lo han hecho (y les ha gustado) lo describen como una de las experiencias sexuales más pasionales y con más adrenalina que puedes vivir. Cada vez la sociedad condena menos esta practica y deja de ser tabú. Pero seguimos sin saber muchas cosas, por eso si estás pensando hacer uno, es importante que tengas en cuenta una serie de recomendaciones para que el resultado no sea negativo.

Un trío sexual consta de tres personas en el acto sexual, y hay que estudiar bien el rol de cada uno. Dependiendo del sexo de los participantes, se podrán practicar unas posturas u otras. Se puede tratar de un trío de una mujer con dos hombres; de un hombre con dos mujeres o en el que todas las personas sean del mismo sexo.

Si el trío lo piensas realizar con tu pareja es importante que ambos estén dispuestos y dejen claro que normas van a seguir para evitar celos, malos entendidos y problemas en un futuro.

Otra advertencia es quitarte de la mente que el trío será como los que has visto en películas porno. Llegar con esa idea puede desilusionarte.

Reproducir Video: Fantasías sexuales que aumentan el morbo

¿Qué dicen los estudios?

Las investigadoras Ashley Thomson y Sandra Byers, de las universidades de Wisconsin y Brunswick estudiaron nuestra disposición a esta práctica sexual. Para ello, reunieron a 300 hombres y mujeres entre los 18 y los 24 años, que tuvieron que rellenar tests en los que se les preguntaba qué opinaban sobre las personas que han participado en un trío. También, si alguna vez había hecho uno y si estarían interesados en realizar uno.

Como resultado, los hombres evaluaron los tríos de manera más favorable que las mujeres. El 82% de los hombres afirmó tener interés en realizar uno frente al 31% de las mujeres.

Y aunque el interés sea alto, sobre todo en el caso de los hombres, solo el 13% confesó haber participado en un trío sexual mixto. De ese 13% de encuestados que ya lo había hecho, el 17% había sido de dos hombres y una mujer; el 51%, de dos mujeres y un hombre; y el 26% había disfrutado de las dos maneras.

Si eres de las que está interesada en hacer un trío te recomendamos que primero leas estos consejos:

Si vas a hacer un trío tienes que tener confianza y procurar que ninguna de las tres personas se sienta desplazada mientras dure.

Si lo vas a realizar con tu pareja no lo hagas si estás pasando por un mal momento, hacer un trío en este caso será una mala idea.

Hazlo solo si quieres y estás muy segura. Si no te apetece, no lo hagas. Si tienes dudas, no lo hagas. No dejes que nadie te presione, porque entonces será una experiencia desagradable y te sentirás fatal antes, durante y después de hacerlo.

Si te arrepientes cuando ya ha empezado detente. No estás obligada a hacer algo que no quieres.

Ya sea que conocer a todos los involucrados o no lo mejor es saber cuáles son los límites que se van a establecer.

Si vas a utilizar juguetes sexuales recuerda que hay que lavarlos bien y es mejor no compartirlos.

Lo primero de todo es tener sexo seguro. Es fundamental usar preservativos y otros métodos que te protejan de ETS y embarazos.