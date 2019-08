14 ago 2019

Seguro que lo has vivido en primera persona: después de varias citas, el sexo no ha cumplido tus expectativas. Pensabas que todo iban a ser fuegos artificiales y sesaciones mágicas, sin emabrgo (y nada más lejos de la realidad) ha sido un completo desastre. Y no porque no haya química, sino por ciertos errores que ha cometido tu pareja.

La clave para conseguir un sexo bueno es la comunicación, de eso no hay duda. Y es por esto, que si cuando mantienes relaciones con tu pareja él lleva a cabo estas acciones, no te queda otra. Tienes que decírselo, ya que lo más probable es que lo haga sin darse cuenta. Aquí van algunos de los errores que los hombres cometen en la cama:

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir cuáles son los problemas sexuales que no te dejan disfrutar.

Dar las cosas por sentado

Nunca jamás deberías descuidar el trato de tu pareja, ya sea por falta u exceso de confianza. La comunicación es primordial a la hora de mantener relaciones sexuales. Hablar, saber qué es lo que quiere o desea la otra persona. Fuera tapujos, no debes guardarte nada.

Ir rápido

Los hombres tienden a olvidar los preliminares o no darles la importancia que tienen en el coito. Ir rápido y 'al grano' suele ser uno de los principales errores que cometen en la cama. Tomaos vuestro tiempo, no hay prisa. Y mucho menos, necesidad de correr (aunque sí de añadir el -se, ya nos entendemos).

Cuidado con la eyaculación

No nos refrerimos a las medidas de protección (que damos por supuestas sobre todo si es sexo casual), sino al hecho de que cuando él eyacule se de por finalizada la relación sexual sin tener en cuenta cómo te sientes tú o si has llegado al clímax. La relación sexual se acaba, cuando ambos habéis alcanzado el orgasmo o cuando ambos queréis que termine. No es justo que el hombre, después de eyacular, de por finalizado el sexo sin tener en cuenta qué quieres tú. ¿La solución? Hablar con él y explicarle la situación.

Creer en el porno como verdad absoluta

Uno de los principales errores que cometen es interpretar un papel inexistente que han visto en una película. El porno no es fiel reflejo de la realidad y por tanto, no hay que pretender que las relaciones sexuales cumplan estas expectativas. Ni por tu parte ni por la de tu pareja.