30 jul 2019

La teoría es clara: el sexo debe ser placentero, fácil, consensuado, divertido, sano... Pero a veces en la práctica no se cumple con estas premisas, y se termina convirtiendo en algo complicado, para el que no encontramos tiempo, o con el que no disfrutamos del todo. ¿Las causas? Hay muchas y muy variadas, pero hoy hablaremos de los 4 enemigos más comunes del buen sexo.

La presión:

En vez de dejarse llevar y vivir el momento con pasión, parece que el acto sexual se ha convertido en un examen en el que unos y otros medimos el tamaño (pene, pechos...), calculamos el tiempo (largo, corto) y la frecuencia con la que lo practicamos (una vez al mes, dos...) Para poder disfrutar es necesario liberarse de todas esas presiones. Dejar de controlar todo y dedicarse a disfrutar de la pareja.

La pornografía (expectativas falsas):

Alrededor del sexo se generan falsas ideas de cómo van a ser los encuentros, esto sucede en gran medida por la industria del porno. La falta de educación sexual hace que no se disponga de información real y por lo tanto las expectativas de cómo debería ser un encuentro sexual se basan en fantasías pornográficas. Al ocurrir esto, las parejas se decepcionan de lo que tienen.

El estrés:

El estrés diario y laboral afecta directamente tus encuentros sexuales. No permite concentrase, ni vivir el encuentro. Los psicólogos aconsejan aprender a manejar correctamente el estrés para prevenirlo y controlarlo y así evitar que afecte tu vida sexual.

Baja autoestima:

La carencia de amor propio genera miedos, vergüenza, inseguridades, culpas y autoexigencia sexual. El no sentirte segura de ti afecta en tu desempeño sexual, porque es un momento íntimo en el que te despojas de toda máscara. Por ello es importante trabajar en nuestra autoestima.