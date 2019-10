25 oct 2019

¡Sexo en el coche! Si lo has hecho alguna vez sabrás que es una de las prácticas más morobosas (e incómodas) que existen. Sí, no mires hacia otro lado, tú también te has dejado llevar por las riendas del amor en los sitios más inapropiados. Y por eso, (y porque ya nos conocemos) hemos recopilado algunas de las posturas sexuales que puedes llevar a cabo dentro de un vehículo -aunque ten cuidado, ¡que no te pillen!- para que tu vida sexual sea lo más divertida posible.

¡Preparados, listos... ya!

El misionero

No te imagines un misionero al uso: en la parte de atrás del coche túmbate (como puedas) en los asientos. Tu pareja, encima de ti, se pondrá casi a cuatro patas para poder penetrarte. Es la postura más cómoda que podrás llevar a cabo en el coche, y no te clavarás la palanca de cambios en ningún lado.

La amazona

Es otra de las posturas más cómodas. También en la parte de atrás del coche, deja que tu pareja se siente de forma normal y tú, ponte encima de él. Tendréis bastante libertad de movimientos, aunque eso sí, cuidado con la cabeza y el techo, sobre todo si es un coche pequeño.

El perrito

Requiere algo más de esfuerzo, pero vale la pena. Pon el asiento del copiloto lo más alejado posible de los asientos de atrás y ponte a cuatro patas. Tu pareja deberá provechar este espacio para penetrarte por detrás.

Boca arriba

Pon hacia atrás el asiento del copiloto y túmbate con las piernas lo más abiertas posibles. Tu pareja deberá tumbarse sobre ti y penetrarte suavemente. Lo mejor de esta postura es el contacto cuerpo a cuerpo.