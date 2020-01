9 ene 2020

Que el sexo tiene grandes beneficios para la salud ya lo sabemos. Ayuda a la producción de serotonina, lo cual nos provoca más felicidad, es un excelente ejercicio cardiovascular, ayuda a la regeneración de células, a mejorar la memoria y también a mantenerte más joven.

Al menos, así lo asegura una investigación llevada a cabo por la Universidad de California. El estudio confirma que mantener relaciones sexuales con frecuencia aumenta el tamaño de los telómetros de las mujeres. ¿Qué son? Pequeños recubrimientos de las cadenas de ADN estrechamente ligadas con el envejecimiento, el fortalecimiento del sistema inmune y la disminución del estrés. Estos componentes se encuentran al final de cada cromosoma y con el paso de los años se desgastan.

El estudio elaborado por los doctores Tomás Cabeza de Baca, Elissa S. Epel, Theodore F. Robles, Michael Coccia, Amanda Gilbert Eli Puterman y Aric A. Prather del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California y de la Universidad de Columbia británica de Vancouver, Canadá, informa que “las relaciones sexuales demostraron ser beneficiosas para la salud física y mental”. El estudio examinó la satisfacción general de relación y percepción de estrés, así como los reportes diarios del apoyo de las parejas, niveles de conflicto, e intimidad física obtenida en el transcurso de una semana en una muestra de 129 mujeres.

“Se examinó la longitud de los telómetros en sangre completa, así como en las dos subpoblaciones de células: mononucleares y granulocitos”, sostiene el texto. Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN no codificante del cromosoma que lo protegen de cualquier daño, gracias a su ubicación coincidente con el final de la estructura. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan, y cuando se vuelven de tan poca extensión, la célula ya no puede dividirse, explica el National Human Genome Research Institute del National Institutes of Health de los Estados Unidos (NIH).

Para realizar el experimento, los investigadores analizaron la vida íntima de 129 mujeres y tomaron muestras de sangre antes, durante y luego del acto sexual. Allí descubrieron que las participantes que habían mantenido relaciones sexuales al menos una vez a la semana a lo largo del estudio presentaban telómeros más largos y saludables.

Este efecto, persistente en el tiempo, puede hacer que los hombres y mujeres se vean entre cinco y siete años más jóvenes debido a todos los beneficios que conlleva para la salud cardiovascular el sexo, incluso en la piel, y en el estado de ánimo.

La calidad del sexo no afectó en los resultados del estudio. Los telómeros se alargaban incluso en los casos en los que las mujeres afirmaron no estar satisfechas con la relación sexual.

Según explicaron desde la Universidad de California, estos datos proporcionan información preliminar de que la intimidad sexual está asociada con una mayor longitud de los telómeros, estrechamente relacionados con los procesos biológicos por los cuales se evita el envejecimiento y los signos del paso del tiempo.