19 may 2020

Otra cosa no, pero la cuarentena nos ha otorgado tiempo de sobra. Tiempo para emplear en diferentes actividades (ya sabemos cúales, no hace falta volver a enumerarlas. Tiempo para invertir en pareja (aquí te dejamos el 'coronasutra': guiño, guiño), o siemplemente, tiempo para ti. Sea como sea, llevamos varias semanas pensando y dándonos cuenta de que hay muchos términos sexuales que nunca hemos acabado de entender. Aunque va mucho más allá: hay incluso algunos que no sabemos pronunciar y otros muchos que, a primera vista, nunca adivinaríamos. Ahora que el 'sexting' (o el 'beso de singapur') se ha convertido en la religión de muchos, y el sexo (o la falta de él) durante el confinamiento es uno de los temas de conversación por excelencia, hemos decidido recopilar todos aquellos términos algo extraños que nos han hecho parpadear y fruncir el ceño.

Porque sí, somos millennial, pero a veces estos anglicismos nos dejan sin palabras. He aquí las cinco prácticas sexuales con nombres extraños que debes conocer. Nunca saldrán a colación en una cena familiar, pero si las ves por la deep web y las reconoces, te acordarás de nosotros seguro. Y con eso, nos sirve y nos basta.

Tickling

El tickling es una práctica erótica que consiste en incorporar cosquillas a tus relaciones sexuales. Vaya, que las cosquillas de toda la vida dejarán de ser un acto inocente destinado a la carcajada y se convertirán en un juego sensual en pareja. La knismolagnia, es un fetiche bastante común, pero se debe hacer de una forma específica, no valen las cosquillas tradicionales: el objetivo no es la risa, sino crear una tensión sexual con la persona que las da. Las zonas más estimulantes son la nuca, las orejas, las ingles o los pezones e incluso, puedes ayudarte de juguetes o plumas para hacerlas.

Cubbing

Cuando creías que ya lo sabías todo sobre el sexo llega Google y te desmuestra que no. O más bien llega un nuevo término: el cubbing. Se trata de una tendencia sexual viral que se puso de moda el año pasado y cosechó muchos detractores (por la etiqueta, no por la práctica), pero también fans. Simplemente se trata de una palabra nueva para denominar a aquellas mujeres que tienen más de 50 años y que salen o mantienen relaciones sexuales con hombres más jóvenes que ellas.

Nyotaimori

Sí, sabemos que te ha costado deletrearla, ahí va otra vez: Nyotaimori. Este concepto, desconocido para muchos, se convirtió en 'trending topic' hace unos meses debido al programa televisivo 'Mónica y el sexo' que trataba diversos fetiches o prácticas de la mano de la cantante Mónica Naranjo mientras ella misma, en primera persona. Hacía referencia a su vida sexual. Si eres fan de 'Sexo en Nueva York' seguro que recuerdas esta escena. Samntha, desnuda y cubierta en sushi esperando a su pareja para darle una sorpresa. En esto mismo consiste el Nyotaimori, en comer sushi o pescado crudo directamente 'emplatado' en el cuerpo de otra persona desnuda.

Beso arcoíris

El beso arcoíris es un práctica peligrosa y poco recomendable ya que no es higiénica ni segura, ya que puede acarrear infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Consiste en un intercambio de fluidos masivo. La mujer debe estar menstruando para llevarla a cabo y tras hacer un 69 con su pareja, ambos se besan para compartirlos, ella la eyaculación de su pareja, y él, la sangre de ella.