Cada 8 de agosto se celebra el Día del orgasmo femenino, una buena fecha para recordarnos que esta dulce sensación de placer es una de las partes fundamentales de nuestra relación con el sexo, la pareja y nuestro propio cuerpo. Pero muchas mujeres siguen teniendo dudas sobre si han experimentado alguna vez un orgasmo o no y desconocen si existen técnicas que pueden ayudarles a sentirlo o incluso a acelerar el orgasmo para llegar al clímax junto a sus parejas. Y es que dominar el arte de sentir el máximo placer que nos regala nuestra sexualidad, en ocasiones, no es sencillo. Según una encuesta reciente elaborada por Intimia, aún hoy existe un 10% de las españolas tardó en disfrutar su primer orgasmo hasta más allá de los 25 años, y la falta de confianza en una misma y de conocimientos tiene que ver mucho con ello. Por eso vamos a repasar en este Día del orgasmo todo lo que necesitas saber sobre el orgasmo para que aprendas cómo conseguir llegar más rápido a tus orgasmos y puedas disfrutar así de todo lo bueno que el placer trae a tu vida sexual y tu salud... y no tengas que esperar para disfrutarlo hasta los 30 o más.





Empecemos por la base, ¿cuántos tipos de orgasmo hay?

Muchos más de los que pueda parecer, aunque todos sean igual de placenteros. Si nos ponemos en modo científico, orgasmos solo hay uno (y es un mito que sólo se pueda conseguir con la penetración y con una pareja). El orgasmo es la sensación que se produce cuando, tras la estimulación sexual adecuada, los músculos de la vagina se tensan para después relajarse en una serie de contracciones rítmicas, Dicho así suena al orgasmo vaginal con coito de toda la vida... pero es que hay mucho más de lo que parece a simple vista.

Para la mayoría de las mujeres (y por la mayoría entiende todas), el orgasmo es el resultado de la adecuada excitación del clítoris, una estructura mucho más grande de lo que parece por su apariencia externa, que se reduce a un pequeña zona de nuestros genitales. De hecho hoy se sospecha que el escurridizo punto G podría formar parte también de la estructura más interna del clítoris, una zona de nuestra anatomía que reúne más de 8.000 terminaciones nerviosas.

Son los distintos grados de excitación de esa estructura y cómo hemos conseguido llegar a esa excitación lo que hace que unos orgasmos puedan variar en intensidad y duración respecto a otros y unos se consigan de una forma y otros de otra. Resumiendo, orgasmo solo hay uno, pero se han descrito hasta 11 formas diferentes de orgasmo y de técnicas para llegar a ellos.

¿Todas las mujeres multiorgásmicas o es un mito?

De mito, nada: según los sexólogos todas las mujeres sanas tienen el superpoder del multiorgasmo, es decir, la capacidad de tener varios orgasmos en una misma relación sexual... pero tener la capacidad no significa que siempre se vaya a producir esta alegre coyuntura. Lo primero que tenemos que saber es qué son los orgasmos múltiples (y sobre todo cómo podemos vivirlos nosotras mismas).

La excitación es la clave: sin ella no hay nada que hacer. Y para llegar a un buen nivel de excitación hay que olvidarse de la vergüenza y los complejos y explicar al compañero de cama qué necesitamos para que la excitación llegue al punto más alto. Sin comunicación difícilmente la pareja conseguirá la compenetración necesaria como para hacer que el orgasmo se repita una y otra vez.

Cuanto más excitada esté la mujer más sencillo será que pueda experimentar orgasmos múltiples. Y aquí no hay que dejarlo todo en manos de la pareja: también hay que asumir la responsabilidad sobre el cuerpo y el propio deseo y saber qué es lo que más placer nos proporciona. Por ello la recomendación de todos los sexólogos para mejorar los orgasmos y experimentarlos de forma más intensa y más a menudo comienza siempre por el mismo consejo: conócete a ti misma y a tu cuerpo, solo así el resto de técnicas funcionarán.