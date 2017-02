El recogido de trenzas de la Reina Letizia y sus labios rojos, otro look beauty perfecto

8 feb 2017

La Reina Letizia ha vuelto a sorprendernos con un look beauty perfecto y a demostrar que una media melena puede dar mucho juego. Siempre que se reúne con sus ex compañeros de profesión, la soberana luce looks arriesgados y más llamativos.

Si en los Premios Periodismo ABC doña Letizia se convirtió en el centro de todas las miradas con un peinado semiwet y un maquillaje de impacto con ojos ahumados, en esta ocasión para celebrar el 30º aniversario del periódico Expansión ha elegido un bonito recogido con trenzas y labios rojos.

Que doña Letizia es una gran fan de las trenzas ya lo sabíamos, no solo porque suele peinar a sus hijas, las infantas Leonor y Sofía con ellas, si no porque ella misma las ha lucido solas o en recogidos.

En esta ocasión ha optado por dos mini trenzas de raíz que nacen en el lado izquierdo y acaban en un moño bajo en el lado derecho. Un peinado muy elegante, perfecto para una cena o evento y que te puede servir de inspiración para celebrar San Valentín.

Como maquillaje, doña Letizia ha centrado toda la atención en su boca con una barra de labios de color rojo frambuesa con acabado gloss. Además, la Reina ha lucido eyeliner negro interior, pestañas XXL y un toque de sombras marrones.

Nos gusta el look beauty de la Reina y nos parece perfecto para una cena romántica con tu pareja para celebrar San Valentín o incluso para ir de invitada a una boda. ¿Te atreves a copiarlo?

Getty Images Doña Letizia con un bonito maquillaje de labios rojos brillantes, pestañas XXL y ojos enmarcados con eyeliner. Getty Images El peinado de doña Letizia con dos mini trenzas de raíz. Gtres El peinado de la Reina acaba en este moño lateral. Cordon Press Así queda el peinado de doña Letizia por detrás.

Pero antes que doña Letizia, otras famosas ya lucieron recogidos con trenzas. ¿Se habrá inspirado en ellas la Reina? No te pierdas el vídeo con las famosas que llevaron antes que doña Letizia este peinado.