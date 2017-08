2 ago 2017

Shakira ha decidido despedirse del rubio platino que ha lucido en los últimos años. La cantante ha compartido en su perfil de Instagram una imagen con su nuevo color de pelo y una frase: "Las pelirrojas se divierten más".

Shakira ha mostrado su cambio de look con una foto durante la grabación del videoclip 'Perro Fiel' con Nicky Jam. Así que lo que no sabemos es si se trata de un nuevo look por motivos laborales o si realmente la novia de Piqué ha decidido despedirse del rubio platino. Si es así seguro que le vienen bien estos trucos de maquillaje para pelirrojas.

Redheads have more fun. On the set of Perro Fiel with @nickyjampr #Repost @nickyjampr Aquí con @shakira ya terminando el video de #perrofiel. Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 11:29 PDT

Aunque en los últimos años la cantante colombiana ha presumido de melena rubia, en realidad es castaña. Además Shakira ha cambiado varias veces de color de pelo, algunas por gusto y otras por su profesión. Rubia, morena, pelirroja, con mechas… ¿Qué te parece la nueva Shakira pelirroja?