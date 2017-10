5 oct 2017

No ha sido el mejor año para Paula Echevarría, al menos desde el punto de vista personal, pero la actriz no pierde su sonrisa y amabilidad delante de la presa. Con motivo del lanzamiento de un nuevo producto de Pantene (aquí podéis ver los detalles del espectacular vestido que llevaba), marca de la que es embajadora desde hace 11 años, hemos charlado con Paula sobre belleza, dietas, fitness, cine...

Mujerhoy Acabas de superar los 2 millones de seguidores en Instagram, ¿de verdad, llevas tú sola tus redes?

Paula Echevarría Si me sigues en Instagram ves que no tengo a nadie que me asesore, publico lo que me apetece y no sigo ningún criterio estético en las imágenes. Pero creo que engancho, será porque mis seguidores nunca saben qué se van a encontrar.

Mujerhoy ¿Cómo afrontas las críticas en las redes sociales?

Paula Echevarría No voy a gastar ni un minuto de mi vida con gente que entra a criticar. No creo que el resto de mis seguidores se lo merezca. Lo que me encuentro en las redes son piropos, palabras de cariño, de ánimo, alegría… Solo hay un 5% de mis seguidores que resta, si me faltan al respeto los bloqueo, si no, los dejo que critiquen.

Mujerhoy ¿Cuál es el look que te ha hecho sentir más especial?

Paula Echevarría El del día de mi boda, me sentí como una princesa, me vi muy guapa y siempre he dicho que volvería a llevar el mismo. Fue una buena elección… y eso que los vestidos de novia son muy arriesgados, lo que te gusta ahora puede que no te guste en 10 años. Pero en mi caso fue una buena elección.

Mujerhoy ¿Hay algún error de belleza que no te perdonarías?

Paula Echevarría Todo lo que tenga que ver con el pelo. Te haces un corte radical o te tiñes de un color extraño, ¿y qué haces? Cualquier error de maquillaje se puede subsanar, pero de pelo, no.

Mujerhoy ¿Por eso siempre llevas el mismo corte de pelo?

Paula Echevarría Soy pelo pantene desde hace 11 años, pero en realidad llevo el mismo pelo desde que tengo uso de razón. Siempre he sido fiel a la melena larga y al castaño. Ahora me toca retocar las raíces por las canas, de vez en cuando, pero es lo único que hago. No me han gustado los cambios de look nunca.

Mujerhoy ¿Y cómo consigues que tu pelo esté tan bonito incluso después del verano?

Paula Echevarría Para mí el pelo es un complemento más de mi look y lo cuido siempre. En verano uso protección en el pelo, igual que en la piel. Además, lo hidrato mucho con mascarillas, acondicionadores, aceites... de Pantene, claro. Y ahora en otoño, se me cae muchísimo, así que utilizo el tratamiento redensificador de Pantene.

Mujerhoy ¿Cuál es el mejor consejo de belleza que te ha dado tu madre?

Paula Echevarría Solo tienes una piel para toda la vida, ¡cuídala! Y, ¡qué razón tiene!

Mujerhoy ¿Y el mejor consejo de belleza que le darías a tu hija?

Paula Echevarría El mismo. Cuidado con el sol, que no te salgan manchas, que no te quemes, que no te deshidrates… Yo le pongo hidratante a Daniella todos los días, en la cara y en el cuerpo. Para ella es ya una rutina y me encanta.

En cuestión de maquillaje, no puedo salir sin corrector de ojeras

Mujerhoy ¿Cuál es tu producto de belleza favorito?

Paula Echevarría Pues no tengo uno solo… Para el pelo, el redensificador de Pantene. Para la cara y el cuerpo, crema hidratante. Y en cuestión de maquillaje, el corrector. Tengo muchas ojeras y aunque no me maquille, siempre uso corrector.

Mujerhoy ¿Y en el bolso, sueles llevar algún cosmético?

Paula Echevarría El cacao de labios, no me gusta tener la sensación de los labios resecos.

Mujerhoy Acabas de celebrar tus 40 años por todo lo alto, ¿cómo encaras esta nueva década?

Paula Echevarría Con ganas, ganas de estar activa, de seguir trabajando, de verme bien y de sentirme bien.

Mujerhoy Aunque ahora decimos que los 40 son los nuevos 30, ¿has notado algún cambio en tu cuerpo?

Paula Echevarría Los noté a los 35... No sé exactamente el qué, pero hay un cambio a partir de esa edad. Las patas de gallo se notan más, cuando coges algún kilo, es más difícil quitártelo de encima. El cuerpo reacciona diferente.

Todo en esta vida pasa factura y los nervios me hacen adelgazar

Mujerhoy Hablando de kilos, estás más delgada que nunca, ¿haces alguna dieta?

Paula Echevarría Este verano he tenido mucho movimiento, todo en esta vida pasa factura. Los nervios a unos les hacen engordar y a otros adelgazar y es mi caso. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Eso sí, estoy haciendo mucho deporte para tonificar.

Mujerhoy ¿Cuál es tu rutina de ejercicios?

Paula Echevarría Entreno todos los días, pero de forma diferente. Antes entrenaba solo dos días muy fuerte, ahora intento hacer algo todos lo días, aunque sea poco, 15-20 minutos. Entreno solo con mi cuerpo, sin aparatos, y la verdad es que lo llevo bien, soy muy constante y me siento orgullosa.

Mujerhoy Rihanna, Victoria Beckham, Claudia Schiffer… Está de moda que las famosas lancen su propia marca de belleza y tú ya tienes tu perfume, ¿para cuándo una firma de belleza de Paula Echevarría?

Paula Echevarría

Ja, ja… Ni me lo he planteado ni me lo han planteado, pero si me lo ofrecieran no te digo que no, me encanta la belleza. Siempre he sido muy fan da la moda, pero también de las cremas, maquillajes, me encanta probarlo todo. Sería interesante, casi más que de ropa.

La televisión me da tranquilidad y a mí me gusta mucho la estabilidad

Mujerhoy ¿Con qué te sientes más cómoda, con el cine o con la televisión?

Mujerhoy Me siento cómoda con ambos, pero siempre digo que la televisión me da tranquilidad. A mí me gusta mucho la estabilidad, soy de costumbres. El cine varía más y a mí me gusta cogerle las riendas a un personaje, hacerlo tuyo, que tenga mucho de ti. Con la televisión no tienes que viajar tanto y estás más en casa. Pero tenía ganas de hacer cine y estoy feliz. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Estamos grabando una comedia de Gracia Querejeta, 'Ola de crímenes', con Maribel Verdú, Antonio Resines, Raúl Arévalo, Juana Acosta... Me apetece mucho.

Mujerhoy ¿Y el teatro, te apetece?

Paula Echevarría Ya hice hace años cuando estaba soltera, sin hijos, que es más fácil coger la maleta e irte de gira. Ahora mismo sí haría, pero si estoy haciendo otra cosa es muy difícil. Grabar 12 horas y meterte en un teatro es complicado. Necesito ver a mi familia, a mis amigos… vivir. No soy muy de compaginar los trabajos y que te ocupen todo el día.

Los básicos de Paula Echevarría para cuidar su pelo: