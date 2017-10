5 oct 2017

Compartir en google plus

Paula Echevarría es nuestra 'it girl' patria de referencia (con permiso de la Reina Letizia), y cada uno de sus looks es objeto de análisis e inspiración. Los estilismos que comparte entre sus casi dos millones de seguidores de Instagram se convierten en 'objeto de deseo fashionista' de inmediato; nos conquistó por partida doble en su fiesta de 40 cumpleaños; sacó su mejor versión en la Semana de la Moda de París y en el pasado Festival de Vitoria, dos de sus looks estuvieron en nuestra lista de favoritos. Y esto, por hacer un repaso a las últimas semanas...

Que comience el show! @etam_es #EtamLiveShow #FrenchLiberté Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 11:49 PDT

Sin perder la sonrisa, ni mucho menos el 'glamour' que le caracteriza, se ha presentado ante la prensa en un evento de belleza con uno de los looks más sexys que le recordamos, y ha demostrado que no baja la guardia de estilo ni cuando se enfrenta a uno de los momentos personales más complicados (como nos contaron aquí nuestras compañeras de Corazón TVE).

Paula Echevarría en una presentación de belleza en Madrid. pinit

Para la presentación de su nueva colaboración con Pantene, Paula Echevarría ha apostado por la combinación de dorado y plata con un vestido de la colección Resort 2018 de Alvarno que le sentaba como un guante.

Paula Echevarría, de Alvarno. pinit

El LWD que firman Arnaud Maillard y Álvaro Castejón estaba salpicado de un entramado de nudos marineros en dorado y plata, y aunque en su desfile de la colección crucero el dúo francoespañol sacó el minivestido a la pasarela de Ibiza sobre unos pantalones, Paula Echevarría ha preferido presumir de piernas y bronceado en este otoño con sabor a verano que estamos teniendo en Madrid.

Resort 2018 con Miss Helena Prestes @helenaprestess GRACIAS #resort2018 #ibiza LOOK #2 Una publicación compartida de Arnaud Maillard (@alvarnostudio) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 12:43 PDT

Como complementos, la actriz se ha decantado por unas sandalias metalizadas bicolor a juego con el vestido firmadas por Aquazzura y maxijoyas de Tous.

Gtres Paula Echevarría, con joyas de Tous Gtres Paula Echevarría, con joyas de Tous Gtres Detalle de las sandalias de Aquazzurra de Paula Echevarría

No sabemos si Paula Echevarría "se ha vestido para la venganza", como estas famosas que te mostrábamos aquí, pero desde luego el minivestido de escote asimétrico de la colección Resort 2018 de Alvarno que ha elegido nos ha dejado sin aliento.