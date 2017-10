5 oct 2017

Este otoño está siendo bastante movidito en cuanto a cambios de look de las famosas. Sí, es cierto que Úrsula Corberó se ha pasado al pixie platino o que Clara Largo ha sustituido su larga melena por un bob con flequillo. Pero también hay celebrities que juegan al despiste.

El ejemplo más claro es el de la modelo Emily Ratajkowki que se ha paseado por el 'front row' de la Semana de la Moda de París con 3 cortes de pelo tan opuestos que es imposible lucirlos a no ser que se trate de pelucas, postizos y extensiones.

La modelo ha lucido un long bob, melena por debajo de los hombros y melena XXL con flequillo en la misma semana. Poco creíble, ¿verdad?

Getty Images Emily Ratajkowski con lonb bob ondulado, que posiblemente sea una peluca. Getty Images Emily Ratajkowski con melena larga. ¿Su pelo real? Getty Images Emily Ratajkowski con melena XXL y flequillo, logrado con extensiones y postizos.

Pero no ha sido la única que en los últimos días nos ha sorprendido con un falso cambio de look. Penélopez Cruz acudía al Festival de Cine de San Sebastián con flequillo. Y no, no se lo ha cortado. La actriz española es fan de los flequillos postizos que ya ha lucido en otras ocasiones y que, la verdad, le sienta muy bien.

Penélope Cruz con flequillo postizo en el Festival de cine de San Sebastián 2017. pinit

Otra famosa que también cambia de look de un día para otro es Hailey Baldwin. La modelo que luce, en realidad, un long bob, utiliza extensiones de forma habitual para lucir coletas XXL o melenas extra largas.

Gtres Hailey Baldwin lucía esta espectacular melena conseguida gracias a las extensiones. Getty Images Es es el corte de pelo que tiene, en realidad, Hailey Baldwin.

¿Te apuntas a los falsos cambios de look de las famosas?