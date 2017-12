Tenemos la prueba de que las canas no envejecen

13 dic 2017

Salma Hayek ha compartido en Instagram una foto con un nuevo look: pelo gris. Las tendencias vienen y van y hace ya algún tiempo que os contamos que muchas famosas se habían apuntado al 'silver hair' o 'granny hair' (pelo de las abuelas).

Ahora es la actriz mexicana la que se anima a probar el pelo gris y la verdad es que el resultado nos gusta. Eso sí, se trata de un cambio de look temporal, por exigencias del guión, según explica Salma Hayek a sus seguidores de Instagram.

Meet Eva Torres, my new character in the film I just finished #thehummingbirdproject with #alexanderskarsgård and #jesseeisenberg. Les presento a Eva Torres, mi personaje de la película que acabo de terminar. #film #hair #behindthescenes Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 12 de Dic de 2017 a la(s) 2:49 PST

Salma Hayek nos demuestra con este look que el pelo gris puede ser favorecedor, siempre que elijamos un corte de pelo moderno y bonito, como el long bob con ondas que luce la actriz.

Entre sus seguidores el cambio de look también ha gustado. ¿Se animará Salma Hayek a renovar su imagen? Frente a algunas famosas que no dudan en arriesgar y cambiar de look constantemente, la mexicana es fiel a su melena castaña desde hace años.

