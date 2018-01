Chenoa cambia de look y estrena color de pelo

16 ene 2018

Chenoa ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo look. A la cantante no le da miedo arriesgar y la hemos visto de morena, rubia, pelirroja, con un pixie, melena larga, bob… Últimamente Chenoa lucía una media melena rubia, pero ha empezado el año apostando por un nuevo cambio de look.

Como viene siendo habitual entre las famosas, Chenoa ha compartido con sus seguidores de Instagram su nuevo color de pelo: un castaño de base oscura con algunas mechas más claras. Las reacciones de sus fans han sido variadas, algunos creen que estaba más guapa de rubia. ¿A ti qué te parece?

Además, Chenoa se ha sumado a una de las tendencias en cortes de pelo que ya os adelantábamos, el flequillo. Al contrario que famosas como Emma Watson que ha apostado por un micro flequillo, la cantante española se ha decantado por el flequillo en cortina, más largo, y favorecedor.

Chenoa con su nuevo look en la presentación de la película de animación Cavernícola. pinit

