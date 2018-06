19 jun 2018

La cita era el pasado fin de semana para conocer las nuevas propuestas de Desquared2 durante la semana de la moda de Milán. Sin embargo, las miradas no solo se centraron en la pasarela, sino que se desviaron al front row, donde Irina Shayk se sentó luciendo un radical cambio de look: un corte de pelo bob con flequillo y de una tonalidad ligeramente más clara, la bronde (un tono ni rubio ni castaño).

Así de sexy le queda el bob a Irina. pinit

Irina no ha dudado en compartir su nueva imagen con sus seguidores de Instagram y, a pesar de que ella no ha hecho ninguna referencia a su nueva melena, su publicación cuenta ya con más de 260 mil likes y con casi 1.900 comentarios; entre los que destacan los de las tops Bella Hadid, Rosie Huntington-Whitheley o Lili Aldrige, que están fascinadas con el nuevo look de su compañera de profesión.

Ante tal revuelo en las redes sociales, han surgido las dudas sobre si el nuevo estilo de la rusa es o no real. El encargado de resolver el misterio ha sido su estilista, Sam McKnight, quien ha publicado una foto de Irina en su cuenta de Instagram diciendo que las pelucas son muy versátiles… Habrá que esperar a la nueva aparición pública de la novia de Bradley Cooper para ver cómo tiene realmente su melena en estos momentos.