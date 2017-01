PÃ¡sate a la cosmÃ©tica vegana

14 ene 2017

Vivimos en una época donde el 'hecho a mano', 'comercio justo' o la etiqueda 'eco-friendly' tienen mucho más valor y cada vez son más los que se pasan a este estilo de vida más natural y sostenible. El compromiso social ha llegado también (desde hace ya tiempo) al mundo de la belleza. Ya no es difícil encontrar productos como champú, maquillaje o perfumes que también llevan la etiqueta '100% vegetarian' o 'not tested on animal'.

Para todos aquellos que quieran dar un paso más y añadir a su rutina beauty una ética sostenible para ayudar a la naturaleza y a los animales existen marcas que son vegetarianas o veganas, como Lush, The Body Shop, John Masters Organics, E.L.F., o tienen una línea de productos con ese fin.

Trata de utilizar productos sin parabenos ni químicos.

La esponja para el maquillaje (la puedes encontrar en Beauty Blender), la brocha o geles para mascotas (en Ami-Iyok) están incluidas en las amplias gamas de productos que estas firmas ofrecen para que todos los que hayan decidido llevar una estilo de vida vegano puedan disfrutar de la cosmética como cualquier otro sin necesidad de que su precio sea más caro.