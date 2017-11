Cosmética vegana: 10 marcas que tienes que conocer

16 nov 2017

La fiebre vegana ha llegado también a la belleza. Productos de cuidado personal, facial y maquillajes que no incluyen en su composición ingredientes ni derivados de origen animal. Por supuesto la cosmética vegana tampoco testa en animales, es cruelty free, y está elaborada a base de ingredientes naturales.

Te presentamos algunas de las últimas firmas que cuentan con cosméticos, champús, cremas faciales y corporales y otros productos de cuidado personal aptos para veganos. ¿Te animas a probarlos? Estos famosos ya lo han hecho.

Juice Beauty

La marca de cosmética vegana creada por la actriz Gwyneth Paltrow ha llegado a España. Ofrece soluciones soluciones vegetales no tóxicas con texturas lujosas, olores agradables, eficacia clínicamente probada, durabilidad y glamour en los tonos y acabados. Se trata de productos veganos no testados en animales. No llevan parabenos, derivados del petróleo, pesticidas, siliconas, talco, negro de carbón, ftlatos, sulfatos, PEGs ni colorantes y fragancias artificiales. Disponibles en exclusiva en JC Apotecari.

2. Aroma + Kit

Firma española de cosmética DIY con esencia mediterránea, totalmente natural, con el que es posible crear una crema perfecta, 100% natural, sin tóxicos y adaptada a cada piel. El Kit, cuyos ingredientes selecciona la usuaria en función de su piel, se compone de una crema base de 100 ml elaborada con ingredientes naturales y 100% ecofriendly, apta para veganos y libre de perfumes, parabenos, parafinas y derivados del petróleo u otros productos tóxicos. Esta crema base ya está formulada y lista para ser personalizada con aceites vegetales, extractos de plantas y aceites esenciales. Puedes hacértela aquí.

3. Vestige Verdant

Ya está disponible en España esta firma de cosmética natural para el cuidado orgánico de la piel del norte de Europa. La colección consta de mascarilla, aceite y suero para los ojos. Todos los productos son orgánicos y vienen en un envase de vidrio negro azabache con un diseño exclusivo.

4. La Beauté de l’Âme

Ingredientes salvajes, veganos y ecológicos. Rituales absolutamente respetuosos con el medio ambiente y todo tipo de tratamientos tan naturales que se pueden ingerir. Es la esencia de La Beauté de l’Âme, una firma de cosmética vegana y ecológica que cuenta con tres salones en Madrid y un Brow Bar en Sevilla, además de su propia línea de cosmética. Detrás de esta forma de entender la belleza y el mundo se encuentra la onubense Cecilia Morales.

5. Lanuba

Firma de cosméticos naturales con biocertificación BDIH que garantiza la sostenibilidad de sus ingredientes y el proceso de elaboración. Lanuba emplea ingredientes vegetales como principios activos procedentes de cultivos ecológicos y nunca de origen animal o derivados. Asimismo, ninguno de sus productos es testado en animales.

6. Alladale de Natura Siberica

La línea vegana de Natura Siberica (firma conocida por formular sus cosméticos con plantas de la salvaje Siberia) ofrece productos para cuidar la piel y el cabello de la manera más natural. Todos los cosméticos de la línea Alladale contienen cardo orgánico, símbolo de Escocia, para mejorar la piel e hidratarla intensamente. Cuenta con el certificado Cosmos Natural y está reconocido como fabricante de cosmética orgánica y vegana y el 98% de sus ingredientes son naturales.

7. Agronauti Vegan Cosmetics

Esta marca de cosmetica 100% vegana se fundó en 2015 en Milán. Todos los productos tienen ingredientes 100% naturales, libres de aceites minerales, siliconas, parabenos y son cruelty free. Ofrecen desde cremas hidratantes con protección solar hasta CC Creams, productos para el cuidado del cabello, etc. En España puedes comprar sus productos en tiendas físicas y online como Sensiblebio o Ecco Verde.

8. Botanique Pure Nature de La Biosthetique

Cosmética 100% natural y certificada, con productos 100% veganos con extractos naturales y esencias aromáticas puras. La línea se divide en tres gamas: cuidado suave, equilibrante e intensivo para cabello y piel. Los están en salones de belleza La Biosthetique y en la web.

9. Kivvi Cosmetics

Desde Letonia llega esta firma que propone un producto único, ecológico, vegano y cruelty free: los bálsamos de mermelada corporal. 100% naturales, ecológicos, biodinámicos y aptos para veganos. Su fabricación se realiza en pocas cantidades y de forma artesanal. Disponibles en Adonia.

10. Infuse My Colour

Una marca de champús que revitalizan y reaniman el color del cabello, creada por Rob Forgione y Denis Kovalyov, peluquero y estilista ingleses en 2016. Son productos veganos y están 100% libres de sulfatos, siliconas y parabenos. Disponibles en Laconicum.

Aquí tienes una selección de productos de belleza veganos.