Sí, puedes lucir un abdomen plano y firme antes del verano

24 abr 2017

Aunque para que sea un éxito completo tendrás que vigilar tu dieta y hacer algo de ejercicio también. Porque el abultamiento de vientre en la mujer tiene relación con la edad, pero es el estilo de vida el punto más decisivo. Sobre todo, las variaciones de peso y embarazados son fases en las que la piel del abdomen padece distensiones que le hacen perder firmeza y elasticidad que cuesta mucho recuperar.

Si estás cansada de ver su piel floja y envejecida, pero no deseas invertir el tiempo ni el dinero en un procedimiento invasivo de estiramiento como la abdominoplastia o el lifting corporal, Body by Thermage, el tratamiento conocido como 'el lifting del abdomen' es tu tratamiento. Esta técnica no invasiva de estiramiento de la piel no requiere cirugía ni inyecciones dolorosas y, normalmente, puede realizarse en una única sesión sin necesidad de un tiempo de inactividad.

Aunque los candidatos ideales son las personas entre 30 y 65 años dado que, en general, los resultados son menos notables en las personas con piel extremadamente flácida, esta técnica es eficaz en personas con todos los tipos y tonos de piel que deseen tener una piel más tensa y joven.

Todo lo que necesitas saber sobre el Body by Thermage para lucir six pack ¿En qué consiste? Este tratamiento no invasivo, que se utiliza para restaurar y regenerar el colágeno en lo profundo de la piel sin inyecciones, cirugía ni láseres, está aprobado por la FDA (la agencia que regula los cosméticos, medicamentos y aparatos médicos) y en general requiere una sola sesión , que puede durar entre unos minutos y dos horas.

Sesión y precio : Una hora de duración puede costar a partir de unos 1200 euros.

: Una hora de duración puede costar a partir de unos 1200 euros. Dónde: Instituto de Estética IML. Clínica Dermatológica Internacional (Dr. Ricardo Rúiz). Clínica Planas. Clínica Trufet.

Aquí también te proponemos 9 productos cosméticos y un alimento nutricional con los que podrás mantener un abdomen firme con la piel tersa en plan doméstico. Quedan meses para tus vacaciones, así que ¿a qué estás esperando?