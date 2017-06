Cuerpo a punto

5 jun 2017 cristina uranga

BRAZOS. Lo peor es la falta de definición en los hombros y la flacidez en la cara inferior que notas ante el espejo. Pero puedes ponerle freno.

Ejercicios de última hora: natación

Es lo más completo para toda la estructura de las extremidades superiores. Y, aunque dentro del agua tu peso se reduce hasta un 90% por la flotabilidad (con lo que reduces el impacto sobre las articulaciones), también aumenta la resistencia, que es hasta un 15% mayor que la del aire. Así que mover los brazos en cualquiera de los estilos de natación crea musculatura y reduce grasa.

Y en casa...

Exfolia regularmente la zona exterior entre el codo y los hombros para librarte de esos granitos que se forman tras los meses de invierno bajo la ropa (se llama queratosis). Y aplica cremas con activos reafirmantes.

Crème Bras Nus de Orlane (90 euros). Gommage Crushed Cabernet de Caudalie (25,20 euros). Radical Firmness Mousse Lifting Brazos de Méthode Jeanne Piaubert (69 euros). pinit d. r.'

PIERNAS. Están congestionadas y con mayor volumen del que les corresponde. Y si has cogido el coche en lugar de caminar durante todo este invierno, seguro que también se muestran flácidas en el interior de los muslos.

Ejercicios de última hora: burpees

Trabajan todo el cuerpo y mejoran muchísimo la capacidad cardiovascular. Pero, además, activan toda la musculatura de tus piernas. Consisten en bajar hasta el suelo todo el cuerpo, levantarlo de nuevo y dar un salto en el aire. Empiezas en una posición neutra, con los pies ligeramente separados hasta el nivel de las caderas. Luego, doblas las rodillas, apoyas las manos en el suelo y pasas de un salto a la posición de flexiones. Aguantas unos segundos (también puedes bajar y volver) y con otro impulso recuperas la posición de cuclillas, das un salto y lanzas los brazos arriba. Lo ideal es hacer entre 20 y 30 repeticiones.

Y en casa...

Aligera con cremas que contengan activos drenantes para favorecer la circulación sanguínea y, por lo tanto, la oxigenación de los tejidos congestionados, como el mentol o el agua de hamamelis. Para mejorar la circulación linfática, rodea con los dedos el tobillo, como si hicieras una pulsera, aplica un poco de presión y sube hacia las rodillas.

Crema Fundente Reafirmante de Nuxe (39,90 euros). Actidren Gel Relajante de Piernas E´Lifexir de Phergal (10,95 euros). Aroma Dynamic Circulagel de Decléor (36,45 euros). pinit d. r.'

CULO. Si la "banana" subglútea (la media luna inferior de tu trasero) asoma por el biquini, estás en un aprieto. Tampoco debería doblarse en un pliegue, eso es que la grasa acumulada pesa tanto que los tejidos no pueden sujetarla.

Ejercicios de última hora: sentadillas

Son las reinas de Youtube: en todos los tutoriales de puesta a punto ves a la gente haciendo el esfuerzo de sentarse sobre el aire. Eso es porque este ejercicio fortalece los músculos del muslo, de la cadera y de los glúteos en un solo gesto. Mantén los pies separados al nivel de tus caderas, baja el trasero como si fueras a sentarte sobre una silla imaginaria y vuelve a levantarte a la posición inicial. No recitifiques la espalda y mantén las rodillas rectas. Puedes empezar con 20 diarias y aumentar a 100.

Y en casa...

No te obsesiones con la celulitis, céntrate en un trasero más compacto y elevado. Lo que necesitas son cremas remodelantes que luchen por tonificar la zona y recuperar la tersura de la piel. Yacel lo hace con su complejo Cell Power Booster, rico en creatine; Matriskin, con un polipéptido 7SH de origen vegetal altamente purificado.

Body Remodelling Gel de Cream-A (33,28 euros). Push Up Glúteos Gel Remodelante Escultor de Yacel (12,95 euros). Serum G7 Zero Gravity de Matriskin (71 euros). pinit D. R.'

TRIPA. Flácida, sobresaliente y ligeramente caída. Y no te decimos nada si has pasado por un embarazo. Pero no desesperes, se puede recuperar la fortaleza muscular y se puede alisar la piel de la zona. Necesitas constancia y cosméticos remodelantes cargados de activos tonificantes.

Ejercicios de última hora: planchas

Tiene la apariencia de una flexión de toda la vida, pero en lugar de bajar al suelo sosteniéndote sobre los brazos, el quid de la cuestión es aguantar cuanto más tiempo mejor en esa posición. Si lo estás haciendo bien (palmas de las manos en el suelo, brazos a la altura de los hombros, cabeza alineada con la columna y mirando al suelo, espalda recta, puntas de los pies como punto de sujección), notarás que lo que sostiene todo tu cuerpo es, precisamente, toda la musculatura abdominal. Tienes que ir aumentando el tiempo de resistencia. Empieza por 10 segundos e intenta llegar a los 120.

Y en casa...

Prueba los parches específicos, como el de Collistar, que puedes llevar todo el día mientras libera sus activos. Y no dejes de aplicarte cremas moldeadoras que tengan en cuenta las necesidades específicas de esa zona. El complejo PCA de SlimDesign de Elancyl reorganiza las fibras de colágeno para aumentar la firmeza y la elasticidad. La Biosthetique cuenta con su Essential Cell Boost Factor con alga clorela y altramuz blanco.

Forme Actif Traitement Corps Cuidado intensivo piel firme de La Biosthetique (40 euros). Parche Tratamiento Remodelador Abdomen y caderas de Collistar (49,35 euros). SlimDesign Vientre Plano de Elancyl (31,95 euros). pinit d. r.'

Además...

