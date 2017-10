Mascarillas faciales, nuevo objeto de deseo

23 oct 2017

Las mascarillas faciales viven una nueva época dorada desde que la cosmética coreana se ha convertido en el ejemplo a seguir. Esa piel perfecta, típica de las mujeres asiáticas, exige un ritual de belleza completo, y no puede faltar una mascarilla semanal, como mínimo.

Si hace unas temporadas las mascarillas tissue o velo fueron el boom, este otoño triunfan las de burbujas, las negras a base de carbón, las líquidas o en formato gel y hasta las mascarillas en spray. Sin olvidar los formatos de siempre, y por supuesto las coreanas tipo velo de celulosa que son uno de los productos de belleza más imitados.

Y parte de la culpa del nuevo boom de las mascarillas la tienen las famosas que no dudan en posar con ellas en sus redes.

Además, las firmas cosméticas no paran de innovar y lanzar nuevas propuestas como las que aquí te presentamos. Y no solo de formatos, también de objetivos: limpiar los poros, reafirmar, corregir imperfecciones, mejorar el controno de los ojos, etc.

Manual de uso de las mascarillas: Lo más importante es limpiar el rostro perfectamente antes de utilizar cualquier mascarilla. Solo sobre una tez limpia la mascarilla actuará correctamente.

Ahora ya solo te falta elegir tu mascarilla y disfrutar de todos sus beneficios.