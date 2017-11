20 nov 2017 C. uranga

No es una cuestión de que las asiáticas nos hayan contagiado su obsesión por una piel impoluta. La realidad es que sobre la superficie de tu rostro se acumulan muchas cosas durante el día: desde partículas de metales pesados de los tubos de escape a bacterias que han llegado allí desde la barandilla de las escaleras de tu oficina (vía esos dedos con los que no dejas de rascarte la barbilla). A todo ello se une el maquillaje que te pusiste a las siete de la mañana y el sudor y las toxinas que excretan tus propias glándulas. Residuos que se oxidan en contacto con el oxígeno y que las bacterias de tu flora natural se encargan de descomponer.

De todas esas impurezas es de lo que tienes que librarte cada noche. Para ello, necesitas productos con la suficiente potencia, muchas veces más de uno. Por eso te proponemos tres combinaciones de limpieza que van más allá de lavarse con agua.

DOBLE LIMPIEZA: Aceite+agua miscelar en gel

Para las que quieren asegurarse de que todo lo malo desaparece con los discos de algodón que pasan por su cara, primero es necesario hacer un fundido de suciedad con un producto graso. Porque los aceites tienen la capacidad de disolver todo lo que se encuentran en su camino que tenga base oleosa como ellos: de los lípidos de tu rostro al fondo de maquillaje. Y lo hacen sin irritaciones. Después, el agua micelaren gel se encarga de repasar bien los poros.

MAQUILLAJE RESISTENTE: Desmaquillante+bálsamo+agua miscelar

Si has salido de casa con el kit de maquillaje completo (base, contouring, eyeliner, smoky eyes, pestañas postizas y labios mate) vas a necesitar un superhéroe de la limpieza solo para empezar: un desmaquillador formulado para productos waterproof y de larga duración. El bálsamo aplicado con masajes circulares servirá para eliminar el resto y el agua micelar en espray, para cerciorarte de que no has dejado nada atrás.

TU PROBLEMA ES EL ACNÉ: Agua miscelar+gel espumoso+efoliación reequilibrante

Aquí se invierte el orden: mejor usar el agua micelar al principio para atrapar los restos de maquillaje y el gel espumoso para pieles acnéicas después, para eliminar el exceso de sebo y reequilibrar. Y puedes añadir un último paso: una crema limpiadora con efecto exfoliante para eliminar parte de la keratinización típica del acné.