5 curiosidades sobre tus uÃ±as que quizÃ¡s no sepas

28 nov 2017

Es totalmente cierto que las uñas dicen mucho de nuestra salud. Esa parte de nuestro cuerpo, que puede parecer insignificante, puede reflejar algunos problemas como la ansiedad (unas uñas comidas pueden indicar problemas de nervios y ansiedad) o la anemia (uñas pálidas, quebradizas...).

Pero en torno a las uñas también hay algunos mitos y muchas dudas. ¿Crecen más rápido en algunas estaciones? ¿Pueden amarillar si se abusa de los esmaltes de uñas sin usar protector? Nuestras compañeras de Guapabox nos ayudan a resolver estas dudas y descubrirte 5 curiosidades que quizás no sepas.

1. Las manchas blancas no son por falta de calcio

Seguro que has visto alguna vez esas pequeñas manchas blancas en medio de la uña De forma errónea mucha gente asocia estas manchas a la falta de calcio pero, en realidad, no tienen nada que ver, sino que son pequeños traumatismo sufridos en la matriz de la uña y que se hacen visibles cuando estas crecen.

2. Las uñas no amarillean porque no puedan respirar

Existe la creencia popular de que las uñas adquieren un color amarillento después de haber llevado esmalte durante mucho tiempo porque no pueden respirar. Las uñas no respiran porque están formadas por células muertas de queratina y, por lo tanto, reciben oxígeno del torrente sanguíneo y no del exterior. Las uñas se ponen amarillas por el uso de esmaltes muy oscuros ya que estos contienen pigmentos de ese color que son absorbidos por las uñas.

3. Las uñas de las manos crecen mucho más rápido que las uñas de los pies

No existe una razón exacta de este fenómeno pero, hay dos teorías por las que pueda suceder. Por un lado, que las manos están más cerca del corazón y reciben una mejor circulación de la sangre. Por otro, es posible que algunas manías como tamborilear con los dedos y rascarse estimule su crecimiento.

