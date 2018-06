6 jun 2018

Que Paula Echevarría elige muy bien lo que mete en su neceser lo saben muy bien sus más de dos millones de seguidores en Instagram, Que cada vez que habla de un cosmético se agota lo tienen muy claro todas las firmas que la persiguen para que sea su embajadora de cabecera. Lo mejor es que el último de sus descubrimientos beauty es un producto 3 en 1 que no cuesta más de 15 euros.

"¡Estoy probando la nueva gama Smart Skin Care de Kiko Milano y hay un producto que me encanta!", ha confesado en su Instagram. El producto en cuestión se llama Smart Radiance Cream y lo encuentras en la web de Kiko Milano por 14,95 €. Para demostrar su pasión por la textura, Paula ha fotografiado el efecto glossy que consigue sobre el dorso de su mano y ha anunciado que el tono 03 entra oficialmente a formar parte de su rutina de belleza.

Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 4 Jun, 2018 a las 12:47 PDT

¿Y eso qué significa exactamente? Pues ella misma lo aclara: "Me lo aplico por la mañana o por al noche, antes del maquillaje y me gusta porque es un 3 en 1: ilumina, hidrata y me funciona como prebase". No tenemos dudas de que Paula Echevarría ha dado con el Santo Grial de la belleza en tiempos del furor por el glass skin: una crema que hidrata, hace resplandecer en rostro, disimula granitos y rojeces, y prepara la piel para todo lo que le vayas a poner después es lo que necesitamos todas.