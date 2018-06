5 jun 2018

Compartir en google plus

Si tenías las minifaldas vaqueras guardadas aún en el armario ¡este es el momento de lucirlas en tus 'outfits'! Eso es lo que ha hecho Paula Echevarría con su minifalda denim de Zara. Uno de esos básicos que nunca fallan cuando se trata de conjuntarlos con prendas llenas de personalidad y que te ofrece cientos de combinaciones diferentes.

Paula Echevarría ha optado por conjuntarla con otra de sus prendas estrella, una chaqueta militar de 'The Extreme Collection', que hace de este un 'look' muy especial. Un 'outfit' en el que los básicos y las prendas más exclusivas se entremezclan consiguiendo ese 'look' de entretiempo perfecto para cualquier ocasión.

Una minifalda que la 'it girl' ha optado por combinar también con una camiseta blanca de 'The hip tee', unas 'Converse' blancas, un bolso de 'Gucci' y unas gafas de su colección de 'Hawkers'.

Lo mejor de todo es que esta falda denim tan versátil solo te costará 29,95 euros y que aún se encuentra disponible en la web de Zara en las tallas XS, S y M; ya que la L ya figura como agotada.

Minifalda denim con costuras, 29,95 euros. pinit

¿Dispuesta a fichar esta nueva minifalda denim para armario? Si es así... ¡corre! el 'efecto Paula Echevarría' no tardará en colgar el cartel de agotada en la web.

Más noticias relacionadas:

- El traje de Paula Echevarría que no podrás comprar pero sí copiar

- Paula Echevarría conquista las redes con su nueva chaqueta militar

- Paula Echevarría rescata las zapatillas Superga blancas de suela ancha

¿Sabías que Paula Echevarría es Leo? Consulta su horóscopo