Globos de Oro 2017: los looks de las famosas, al detalle

9 ene 2017

Compartir en google plus

Hollywood se ha vestido de gala y la alfombra roja que se ha desplegado en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills se ha convertido en la mejor pasarela de moda que podíamos imaginar. La 74ª Edición de los Globos de Oro no solo ha sido la antesala perfecta de los Oscar, también nos ha dejado uno de los mejores catálogos 'fashionistas' de las últimas 'awards season'. Sí, esta vez parece que nos va a costar más que otros años elegir a las peor vestidas de la noche...

Las favoritas

Natalie Portman (nominada en la categoría de Mejor Actriz de Drama por 'Jackie') y Emma Stone (ganadora en Comedia Musical por la triunfadora de la noche, 'La la, land') eran dos de las más esperadas sobre la alfombra roja, ya que sus nombres sonaban como favoritos en las apuestas, y ninguna de ellas ha defraudado. La una, llevando a otro nivel (sí, había uno más allá) el 'maternity chic' y desafiando a la mala suerte con un look en amarillo de Prada (el peinado le fallaba, eso sí); la otra, deslumbrando como solo se deslumbra con el brillo de las estrellas (literalmente) de su vestido de Valentino. Duelo de estilo en tablas. Aunque no solo ellas están entre las mejor vestidas de la noche.

Además de Blake, ¿quién más entra en la lista de mejor vestidas? pinit Gtres'

¿Al negro... o al blanco?

El negro se convirtió en el color de la elegancia de la mano de Blake Lively, maravillosa de Versace; de Kristen Bell y sus lentejuelas; de una espectacular Mandy Moore (con vestido de Naeem Khan); y de la superlativa Amy Adams y su Tom Ford perfecto; y en el extremo contrario, el blanco fue el protagonista de los looks de una de nuestras favoritas, Sienna Miller, con su estilismo años '90 firmado por Michael Kors; del (muy poco acertado) vestido ¿de novia? de Carrie Bradsh... perdón, de Sarah Jessica Parker; de la siempre sensual Elsa Pataky y su Zuhair Murad joya; y de uno de nuestros descubrimientos de la noche: Louise Roe y su Monique L'Huillier.

De brillos y pasteles

El rojo parece que ya no gusta para vestir las noches más sofisticadas y su lugar lo han ocupado los tonos pastel, que pusieron el toque dulce con Felicity Jones y su Gucci de inspiración naif, con el tono lavanda de Prada que eligió Jessica Chastain, con el look victoriano de Lily Collins firmado por Murad, o el empalagoso vestido de Rani Zakhem que lució la presentadora de la MTV Giuliana Rancic. Los brillos metalizados, por supuesto, también tuvieron su hueco en esta alfombra roja de la mano (o el cuerpo) de Sofía Vergara (Zuhair Murad), Priyanka Chopra (Ralph Lauren), Drew Barrimore (Monique Lhuillier), Chrissy Teigen (Marchesa) o Nicole Kidman (Alexander McQueen).

Las sorpresas de la noche

Heidi Klum nos dio una de las alegrías 'fashionistas' de la noche con su acertadísimo vestido 'arty' blanco y negro de J Mendel, mientras que Emily Ratajkowski se lleva por goleada el título a la más sexy de los Globos de Oro. Y Anna Kendriks, el 'uy, casi' con un vestido de Vionnett que podría haber sido perfecto... pero se quedó a las puertas del Olimpo.

... y las grandes ausentes

Esperábamos como sol de enero un duelo de estilo (y quizá, algo más) entre Angelina Jolie y la que dicen las malas lenguas que está consolando a Brad Pitt, Kate Hudson, pero ni la una ni la otra han pisado la alfombra roja. También nos gustaría haber visto el derroche de elegancia de Emma Watson, de Jennifer Lawrence, de Alicia Vikander, de las hermanas Kate y Rooney Mara, de Cate Blanchett, de Kate Winslet, de Julianne Moore, de Kate Bosworth, de Lupita Nyong'o o de Amal Alamuddin, pero ni rastro de ellas. Soñábamos con que Lady Gaga volviera a dejarnos boquiabiertas con su look como el año pasado, y en esta noche de grandes ausencias reconocemos, por qué no, que también hemos echado de menos a alguna de las super modelos del momento que, por ejemplo, se adueñaron de la 'red carpet' de Cannes, o a 'it girls' como Olivia Palermo. (Todas las famosas a las que hemos echado de menos, aquí).

Poco más de un mes para los Oscar, y nosotras ya tenemos más 'hambre fashionista' de alfombra roja. Mientras, echa un vistazo a esta galería de fotos con todos los looks de la noche.