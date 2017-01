Nunca ha estado en mi cabeza la idea de rendirme

14 ene 2017 Beatriz Navazo Madrid

A sus 41 años, encaja con emoción la nominación como mejor actriz de reparto en los Feroz por su papel en Tarde para la ira, el mismo por el que obtuvo el premio a la mejor interpretación en Venecia y por el que está nominada a los Goya.

Mujerhoy: ¿Enterarse de las nominaciones hizo que saltara de alegría?

Ruth Díaz: Cuando dijeron mi nombre me puse a llorar, se te viene a la cabeza toda la lucha que llevas. He tenido una carrera larga y discontinua, así que este momento me resulta gustoso, pero no estoy en una nube. Después del impacto, sigues con tu rutina.

Mujerhoy: ¿Piensa que los premios le cambiarán la vida?

Ruth Díaz: No. La gente dice que 2016 ha sido mi mejor año profesional y, no es por ser desagradecida, pero sinceramente espero que no.

Mujerhoy: ¿Es fácil dejarse llevar por la vanidad?

Ruth Díaz: Si todo te va bien siempre, puede que sucumbas a ella, pero en mi caso, aunque ahora me viniera un aluvión de trabajo, sé que mañana todo puede cambiar, porque ya lo he vivido.

Los premios están bien, pero yo represento a un sector de la profesión que no llega a fin de mes" Ruth DíazActriz

Mujerhoy: Pero al menos disfrutará del momento, ¿no?

Ruth Díaz: ¡Claro! Lo de Venecia fue algo precioso, había un photocall enorme, me había puesto un vestidazo, así que me metí en situación y me dije: "¡A vivirlo!". Me siento afortunada, pero represento a un sector de la profesión, que es la mayoría, que vive en una situación precaria. Gente con mucho talento que tiene muy complicado llegar a fin de mes.

Mujerhoy: ¿Qué hacía antes de que este papel la pusiera en órbita?

Ruth Díaz: Llevaba años sin apenas trabajar y me puse a estudiar guión. Descubrí un mundo en el que podía crear sin depender de que sonara el teléfono. Porque ya no es solo la necesidad de trabajar por dinero, sino la necesidad que tiene el artista de crear. Así nació el corto Por siempre Jamón, con Asier Etxeandía y Charo López, que ha funcionado como un tiro en todos los festivales.

Mujerhoy: ¿Se aprende a no tirar la toalla?

Ruth Díaz: Cuando Tarde para la ira ganó varios premios en el Festival de Almería, se publicó que el papel me había llegado cuando estaba a punto de tirar la toalla, pero no es verdad. Es justo lo contrario: el del Festival de Venecia es un premio a no haberla tirado, a haberme mantenido ahí a pesar de todos los baches del camino, de tantas curvas. Nunca estuvo en mi cabeza rendirme porque cuando algo es vocacional, no puedes renunciar a ello.

Mujerhoy: ¿Cómo ha vivido su entorno esa vocación?

Ruth Díaz: Yo tengo una hija y ha habido momentos en los que no tenía un duro, en los que la familia y el padre de la niña nos han tenido que ayudar. Momentos en los me decían: "Vuélvete a Cantabria". Pero yo decía que no, porque sabía que eso sería el final. Así que, cuando me llamó Raúl Arévalo, el director de Tarde para la ira, me sentí como Cenicienta.

Mujerhoy: ¿En qué sentimientos le ha hecho escarbar esta historia?

Ruth Díaz: Ana es una superviviente, una madre coraje en plena crisis existencial, que busca una segunda oportunidad para ser feliz. Hay muchas cosas con las que nos podemos sentir identificados.

Mujerhoy: ¿Televisión y cine están por fin igualadas en cuanto a calidad?

Ruth Díaz: Se hacen grandes trabajos para la televisión pero tengo predilección por el cine. Siento que hay un proceso mayor, aunque la televisión sea un proyecto que se prolonga en el tiempo.

Mujerhoy: ¿Qué viene ahora, cuáles son sus proyectos?

Ruth Díaz: La obra Demonios, de Lars Noren, dirigida por Julián Fuentes Reta. Se estrena el 9 de febrero, en el teatro Galileo (Madrid). Y seguiré escribiendo, que es una prolongación de mi ser actriz.