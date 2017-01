En televisión, ya no juegas en segunda división

14 ene 2017 Beatriz Navazo madrid

Compartir en google plus

Hoy, por la calle la llaman Rita, el nombre de la carismática costurera a la que ha interpretando en Velvet durante los últimos cuatro años. Y a ella le encanta. Recientemente ha recibido el Premio Ondas y está nominada a los premios Feroz, en la categoría de mejor actriz de reparto de una serie.

Mujerhoy: ¿Los premios y los halagos hacen que le tiemblen las piernas?

Cecilia Freire: No, al contrario, me dan seguridad y tranquilidad. Significa que a lo mejor he ido cerrando ciertas puertas y abriendo ciertas ventanas y resulta que la combinación ha resultado.

Mujerhoy: ¿Alguien le dijo alguna vez que querer ser actriz era una locura?

Cecilia Freire: Una profesora en el colegio que me dijo que eso era un sueño imposible, así que en este momento yo me acuerdo de ella y pienso: "Una de las dos estaba equivocada, y no era yo" [Risas].

Mujerhoy: Los Feroz reconocen también las mejores interpretaciones televisivas. ¿La tele se ha librado del sambenito de "hermana pequeña"?

Cecilia Freire: Sí. Antes te daba la sensación de jugar en segunda división o de tener que justificarte diciendo: "Es lo que tengo que hacer porque no me ha salido otro proyecto". Y ahora ya no. Ahora hay unos proyectos muy sólidos, casi cinematográficos.

Mujerhoy: ¿A qué cree que se debe ese tirón de las series?

Cecilia Freire: Es un formato muy cómodo, más corto, te engancha porque tiene continuidad. Interpretativamente te permite hacer de un ser humano completo, con todas sus rarezas y peculiaridades.

Mujerhoy: En definitiva uno puede bordar una interpretación (o no), tanto en televisión como en el cine o el teatro... ¿Qué define al buen actor?

Cecilia Freire: El compromiso que tiene el artesano con su oficio. Estar en constante búsqueda y renovación, tener curiosidad, ser humilde y consciente de que te queda muchísimo por aprender...

Soy optimista. Después de Rita en Velvet, pienso que el mejor personaje está por llegar" Cecilia FreireActriz

Mujerhoy: ¿Un premio no es el culmen de una carrera?

Cecilia Freire: En absoluto. Es como repostar gasolina y seguir viajando por una carretera que es ilimitada.

Mujerhoy: ¿Hay vida después de Velvet? ¿Qué pone en su agenda?

Cecilia Freire: No lo sé, no lo sé, se abren muchos caminos y creo saber cuál es la gran obra de mi vida, a la que me quiero dedicar el próximo año, pero pueden pasar muchas cosas.

Mujerhoy: ¿La gente por la calle la llama Rita?

Cecilia Freire: ¡Claro! Pero eso es muy normal, es como un truco de magia porque en realidad trabajo para que suceda eso.

Mujerhoy: ¿Le quita el sueño no haber tenido aún su gran oportunidad en cine?

Cecilia Freire: Soy optimista por naturaleza y siempre pienso que el mejor personaje está por llegar. Pero soy carne de escenarios, si de aquí a que me muera hiciera solo teatro, sería una mujer feliz.

Mujerhoy: Que tendrá el teatro...

Cecilia Freire: La humildad de las pequeñas audiencias. Yo he llegado a actuar para siete espectadores. Por eso hablo de artesanía, porque hay algo de cuidar la materia sensible con la que estás trabajando, la emoción propia y la del otro.

Mujerhoy: ¿Por eso creó su compañía, La Bipolar?

Cecilia Freire: Sí. Y para ser independiente, porque una no puede estar esperando a que suene el teléfono y le den el papel de su vida. Yo el dinero que gano en la tele lo invierto en el teatro.

Mujerhoy: ¿Cuál es su filosofía como productora?

Cecilia Freire: Riesgo, cuidar bien a la gente, que sea divertido. Apostamos por textos contemporáneos para apoyar a gente que no sea tan conocida. La máxima sería salir de la zona de confort.