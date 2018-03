26 mar 2018

Lady Gaga cumple 32 años, y nada mejor para celebrarlo que repasar los looks más llamativos con los que la artista nos ha sorprendido desde que saltó a la fama con esa extravagancia tan característica que ha ido puliendo con el paso del tiempo...

Si hay una palabra que define a la perfección el estilo de Lady Gaga, esa es camaleónica. La cantante nos sorprende, para bien o para mal, cada vez que aparece ante las cámaras, ya sea vestida de filete (como aquella inolvidable noche de los MTV Video Awards de 2010) o derrochando glamour con un sofisticado Atelier Versace en los Globos de Oro de 2016.

Entre estas imágenes hay seis años (y una evolución de estilo) de diferencia. pinit

Pero no solo el vestidor de Lady Gaga es una caja de sorpresas: sus looks 'beauty' están a la altura de su armario, y lo extraño es no verla con llamativas pelucas, complementos imposibles adornando su cabeza, o maquillajes que parecen sacados de una obra impresionista y, a veces, incluso digna del más loco artista del surrealismo, como nos recuerdan desde Stylight en este GIF:

Maquillajes histriónicos que pasan de rendir homenaje a sus ídolos (como ocurrió con David Bowie en los Grammy 2016) a simular una calavera o una máscara del Carnaval de Venecia; tintes imposibles que van del rubio platino al moreno, pasando por el naranja, el rojo, el rosa o el verde; cardados y volúmenes que sobrepasan los límites de la gravedad y, por supuesto, tocados de todo tipo, del famoso filete, a unas ranas, la inspiración en las pelucas victorianas llevadas al extremo o una langosta.

Y es que, aunque desde que en septiembre de 2016 lanzó su nuevo disco, la cantante ha hecho de un sombrero fedora rosa su seña de identidad, hasta llegar hasta este punto (en el que la tendencia 'nude' se ha adueñado de su maquillaje, además), la hemos visto con casi cualquier cosa imaginable (e inimaginable) encima...

Gtres El sombrero fedora rosa, la nueva seña de identidad del estilo de Lady Gaga.

Desde luego, Brandon Maxwell, el estilista de Lady Gaga, no se abuerre con las ocurrencias de la cantante, aunque su tarea para lograr la increíble transformación de estilo de aquella 'Mother Monster' que conocimos en 2009 hasta la 'fashionista' (con sus escarceos extravagantes de vez en cuando) que es hoy, es digna de admirar y pasar a los anales de la moda.

