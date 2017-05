Las 7 tendencias vistas en Cannes en las que inspirar tus looks de invitada este verano

29 may 2017

La 70ª Edición del Festival de Cannes ha escrito su punto y final, y tras diez días de cine y, sobre todo, mucho glamour sobre la alfombra roja, desgranamos una a una las tendencias vistas a través de los looks de las 'celebrities' para ayudarte a ser la invitada más elegante (y a la última) en tus eventos más especiales de esta temporada. Eso sí, precaución: no puedes llevarlas todas juntas, como han hecho alguna de las famosas en su paseo triunfal hacia la Croissette.

Vuelven los locos años '20

Getty Uma Thurman Getty Bianca Oliveira Getty Charlize Theron Getty Lara Stone Getty María Borges Getty María Borges y Alexina Graham Getty Nicole Kidman Getty Regina Todorenko

La estética charlestón que nos retrotrae directamente a los locos años '20 ha pisado fuerte en la alfombra roja de Cannes con los vestidos de flecos como protagonistas. Atrévete a lucirlos en tus bodas (tanto de día como de noche) para añadir frescura, movimiento y un toque divertido a tus looks.

El tamaño sí importa

Getty Nicole Kidman Getty Kendall Jenner Getty Elle Fanning Getty Diane Kruger Getty Elsa Hosk Getty Hofil Golan Getty Hofit Golan Getty Lana El Shaeli Getty Marta Pozan Getty Aishwayra Rai

Y sí, hablamos precisamente del tamaño... de los vestidos de las invitadas. Porque si hay algo que nos ha quedado claro durante el Festival de Cannes es que las siluetas sirena han cedido paso a los vestidos con amplios volúmenes en las faldas y que esta temporada, para los eventos de noche, podrás volver a aquellos vestidos princesa que un día te hicieron soñar; mientras que el día se dibuja en forma de 'new look' y estilo bailarina.

Por la raja de tu falda...

Getty Bella Hadid Getty Irina Shayk Getty Hailey Baldwyn Getty Marion Cotillard Getty Winnie Harlow Getty Jessica Chastain Getty Lee Levy Getty Vanessa Moody Getty Paris Hilton

Todas nos sabemos la letra de la famosa canción, y esta temporada, deberíamos seguirla al pie de la letra si queremos estar a la última... y acaparar todas las miradas. Eso sí, cuidado con los excesos: no debes enseñar aquello que no debe enseñarse (a buen entendedor...) y si llevas abertura en la falda, no te pases con el escote y mucho menos con las transparencias.

Y hablando de transparencias...

Getty Dianne Kruger Getty Eva Longoria Getty Irina Shayk Getty Jourdan Dunn Getty Sara Sampaio Getty Rita Ora

Insinuar sin caer en la ordinariez, he ahí cuestión cuando de lucir transparencias se trata. Y es que la línea que separa la sensualidad de la sexualidad es tan delgada como los delicados tejidos que dan forma a estos vestidos. Por eso, si te vas a atrever con las transparencias en alguna cita social, estudia primero dónde y cuándo va a ser, de qué estilo de celebración se trata y, en caso de duda, siempre apuesta por los pequeños detalles velados y el efecto trampantojo.

¿Qué escotes se llevan esta temporada?

Getty Diane Kruger Getty Paz Vega Getty Marion Cotillard Getty Bella Hadid Kendall Jenner Getty Toni Garrn Getty Andy MacDowell Getty Barvara Meier Getty Barbara Palvin Getty Mischa Burton Getty Izabel Goulart Getty Jessica Chastain Getty Jasmine Tookes

La alfombra roja no hace más que confirmar lo que la pasarela y el 'street style' han dejado claro: los hombros se llevan al descubierto, ya sea con escotes palabra de honor, corazón u 'off shoulders'. Pero no es lo único de lo que podrás presumir, porque las espaldas se ponen en el punto de mira con escotes traseros de lo más elegantes y seductores. Eso sí, tendrás que elegir entre una cosa o la otra, porque ambos no pueden convivir en el mismo look.

Con el brillo de las estrellas...

Getty Doutzen Kroes Getty Izabel Goulart Getty Eva Green Getty Bella Hadid

Si quieres brillar con luz propia, literalmente, apuesta por el efecto metalizado y los detalles 'glitter' como las famosas. Eso sí, si te atreves con el 'brilli brilli', ojo con los 'además': tendrás que apostar por complementos sencillos en tonos neutros y un maquillaje no demasiado marcado si no quieres caer en el tan temido efecto 'bola de discoteca'. Avisada quedas...

El negro siempre será el rey

Getty Eva Longoria y las 'top' del momento Getty Eva Longoria Getty Karolina Kurkova Getty Naomi Campbell

Cada año, un Pantone. Cada temporada, unos cuantos colores de plena tendencia. El rojo y el blanco como dignos sucesores; los delicados tonos pastel, los metalizados... La paleta de color sobre la alfombra roja es infinita, pero si quieres acertar seguro en un evento de noche, el negro siempre es infalible y se convertirá en tu mejor aliado. Sí, también en las bodas...

Y también...

- El satén es el tejido más sexy

- Los vestidos de la gala de clausura de Cannes

- Los escotes que más favorecen según tu tipo de cuerpo