¿Es este el peor look de 2017?

Si todas esperabais que Mariah Carey revalidara su condición de ser la famosa con el peor look del año, os equivocabais (y nosotras, también). Este año, y a pesar de que aún quedan 13 días para que termine, el dudoso honor se lo lleva Demi Lovato y el estilismo elegido para acudir a una gala en Miami.

No tenemos muy claro en qué pensaba la cantante y ex niña Disney cuando decidió ponerse semejante conjunto, pero así salió ella tan convencida, posó en el 'photocall' de los Y100's Jingle Ball en Florida y, no contenta con eso, se subió al escenario de esta guisa. Ahí es nada...

Demi Lovato en el escenario de los Y100's Jingle Ball, en Sunrise, Florida. pinit

Nos encanta cómo la moda de la calle luce con estilo en la pasarela y sobre la alfombra roja, y los vaqueros son esa prenda capaz de formar un look 24/7 perfecto digna de protagonizar tanto un desfile de Saint Laurent como de Jorge Vázquez, o saltar a la 'red carpet' derrochando estilazo, como han demostrado Heidi Klum, Cara Delevigne, Kate Bosworth, Emma Roberts o Chloè Sevigny. Pero no como lo ha hecho Demi Lovato...

La cantante se ha enfundado un dos (¿tres?) piezas en denim indigo lavado con chaqueta corta (lo mejorcito del look) y una especie de jeans 'cut out' en los que la parte de la cinturilla se une a las perneras (abotonadas, al más puro estilo chándal de los 2000) con un liguero. Por si todo esto no fuera suficiente, Demi Lovato lo ha combinado con un body negro lencero, botas blancas y maxi aros.

El look de Demi Lovato es una oda a lo peorcito de la moda de comienzos de los 2000, un 'revival' trasnochado de los looks de Christina Aguilera, Paris Hilton y Alicia Keys sus 'low rise jeans', un 'déjà vu' de aquel crimen de moda que cometieron Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards de 2001. El feísmo extremo y con tintes de otra época.

Y, si Mariah Carey no hace algo para evitarlo, de momento no tenemos dudas de que este es el peor look del año 2017.

