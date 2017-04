27 abr 2017

'Canadian tuxedo'. Dicho así se nos podrían venir a la mente diferentes tipos del icónico esmoquin con el Yves Sanit Laurent vistió a la mujer de hombre, con algo que lo haga característico y que recuerde a Canadá: ¿con estampado de renos?, ¿del color de sirope de arce, es decir, marrón? ¿o quizá rojo, como el color de la policía montada? Olvídate. Nada de eso. Ninguna de estas suposiciones tiene nada que ver con lo que es realmente un 'canadian tuxedo'.

Un 'canadian tuxedo' es esto:

Imaxtree Street Style con un 'canadian tuxedo' de camisa denim + pantalones vaqueros + zuecos Imaxtree Street Style con un 'canadian tuxedo' de top vaquero + cazadora vaquera + pantalones vaqueros deshilachados Cordon press Heidi Klum con un 'canadian tuxedo' de camisa vaquera + pantalones rasgados + mocasines CORDON PRESS Kate Hudson con un 'canadian tuxedo' de camisa vaquera + jeans pitillos + salones rosas

Pero también esto

Eso sí, la versión más arriesgada de este look en total denim la llevó Rihanna en Coachella. Imposible apartar los ojos de ella con su pantalón rasgado, cazadora vaquera y botas 'over the knee' blancas en su versión manopla.

Rihanna, con la versión más arriesgada del 'canadian tuxedo' pinit Cordon Press'

A este conjunto le podríamos haber llamado total denim a secas, sin embargo, por el parecido de los looks campestres de la Canadá más profunda, compuestos por chaqueta y pantalón vaquero y, en ocasiones, también por un sombrero de cowboy, toma el nombre de 'canadian tuxedo'.

Esta primavera las it girls y las influencers han rizado el rizo y ya no es suficiente con enfundarse una cazadora y unos jeans, tienen que ser prendas que marquen la diferencia: con volantes, tops, bombers o pantalones con una gran abertura con los de Rihanna.

Ay si Yves Saint Laurent levantara la cabeza y viera todo esto... ¡No nos lo queremos ni imaginar!

