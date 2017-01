Â¿Selena Gomez con el ex de Bella Hadid?

12 ene 2017 corazón

Mosqueo entre Bella Hadid y Selena Gomez. Más concretamente, de la primera con la segunda. El motivo no es otro que la aparición de unas imágenes en las que Selena aparece en actitud cariñosa con The Weeknd, el ex de Bella.

Ha sido TMZ quien ha destapado la presunta relación entre los dos cantantes. Lo calificamos así porque, si bien es cierto que en las fotos se ve cómo se besan, podría no ser más que un 'affaire'.

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d — TMZ (@TMZ) 11 de enero de 2017

La pareja fue captada a la salida de un restaurante en Santa Mónica y, como se puede observar, parece no importarles ser fotografiados. Ni siquiera en pro de esa amistad entre Hadid y Gomez que parece haber tocado a su fin... al menos de momento.

