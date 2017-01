La familia de Fonsi Nieto teme su boda

Compartir en google plus

Fonsi Nieto acaba de salir de una tormenta con su exAlba Carrillo y camina ya decidido por la alfombra que le llevará a dar el ‘sí, quiero’ a la educadora infantil Marta Castro, con la que ya hace tres años que comparte su vida.

La petición de mano tuvo lugar a finales de agosto del año pasado. El lugar ya está decidido, Ibiza. Pero hay un problema en cuanto a la fecha de boda: él aseguró que sería esta primavera y a mí me acaban de soplar que será en verano.

No importa que sea en primavera, como dice Fonsi, o en verano, como me aseguran a mí. Lo que parece incuestionable es que la boda ocurrirá este año, salvo crisis sentimental o rayo cósmico que se cargue la relación.

Pero… –siempre hay un pero– la familia de Fonsi teme este enlace. Y no porque tenga la más leve duda sobre el amor que se profesan. Ni porque no le hayan cogido cariño, que la adoran. No es eso. Tienen pánico a que Fonsi se case, porque, confiesan en voz baja, que cuando lo ha hecho todo ha cambiado inmediatamente después del viaje de luna de miel.

Recordemos la agenda amorosa de Fonsi, que comenzó con Elsa Pataky, siguió con Carmen Jordá y terminó en boda con Ariadne Artiles, en 2005, de la que se divorció en 2008. Dos años después, quedó prendado de Alba Carrillo, con quien, en 2011, fueron padres de Lucas para separarse un año después. Y en 2013 se le pilló del brazo de Marta Castro.

Con todas sus parejas las cosas se han puesto feas en cuanto ha habido compromiso

Pues me cuentan que con todas ellas, mientras que su relación fue de novios, todo fue maravilloso, pero en cuanto la cosa pasó a llamarse matrimonio o relación estable, se acabó lo que se daba y donde hubo amor, solo se encontró discusiones y problemas.

Ese es el motivo por el que la familia de Fonsi, que es testigo de lo bien que se llevan ahora Marta y él, teme que la maldición vuelva a cebarse sobre el expiloto tan pronto como se convierta en marido de Marta.

La web de Televisa ha publicado que la astróloga Mhoni Vidente asegura que Shakira y Piqué romperán este año su aparente firme relación por la intromisión en sus vidas de un futbolista italiano. Dicha web afirma que la mayoría de las predicciones de esta vidente se cumplen, como la muerte de Juan Gabriel.

