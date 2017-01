La dura infancia de Charlene de Mónaco contada por ella misma

19 ene 2017

Charlene de Mónaco se prodiga muy poco. Rara es la ocasión en la que la esposa de Alberto de Mónaco habla con la prensa y cuando tiene algún acto público, que se cuentan con los dedos de una mano, siempre intenta mantenerse en un segundo plano. Pero cuando habla, se abre en canal, como lo acaba de hacer para 'Paris Match', tras un viaje a África.

La princesa monegasca tiene una vida cómoda con su marido y sus hijos, pero no siempre fue así, de hecho, su infancia fue dura, como acaba de contar a la publicación francesa. “Este mundo no me parece extraño, por eso no puedo ignorarlo”, reveló en su viaje humanitario a África.

Criada en Sudáfrica, la ‘royal’ se sintió discriminada. “Me encontré con la segregación racial. Me separaron de los otros niños. Fui testigo de las injusticias y desigualdades que se ceban especialmente con los niños. Hoy me siento orgullosa de pertenecer a un Principado que hizo de la lucha por sus derechos una prioridad”, dijo.

Aunque nunca le faltó un plato de comida, la casa en la que vivió no cubría las necesidades básicas. “En un primer momento, no teníamos electricidad, porque no podíamos pagar la factura”, contó. Su padre tenía dos trabajos y su madre sacaba un dinero extra gracias a las clase de natación que impartía.

