Blake Lively resucita el 'girl power' de las Spice Girls

20 ene 2017

Blake Lively no desaprovechó la oportunidad de convertir su discurso de aceptación del premio a la Mejor Actriz Dramática en los People's Choice Awards con un mensaje que se ha convertido en viral.

Y además...

Atención, porque su actuación en 'The Shallows' superó en aceptación popular las de Meryl Streep, Julia Roberts, Amy Adams y Emily Blunt. Ahí es nada.

Además, también logró destacaren la alfombra roja gracias a un estilismo inesperado: un cortísimo mono de flecos con aperturas en la zona del abdomen de Elie Saab, un 'clutch' de Roger Vivier y unos zapatos metalizados de altísimo tacón.

Ya en el escenario y con su premio, Lively se saltó los tradicionales agradecimientos para rendir un homenaje súper tierno a las Spice Girls por haberse inventado el 'girl power'(poder para las chicas) probablemente la primera noción de feminismo que aprendió toda una generación de adolescentes en los 90.

"Eran tan diferentes entre ellas... Eran mujeres que se adueñaron totalmente de quiénes eran", aseguró Blake Lively al recoger su premio.

Más adelante, ya metidaen su papel de madre por partida doble, continuó con un mensaje de 'empoderamiento' que las Spice hubieran firmado gustosas.

"Gracias a mi madre, que desde niña me inculcó que no debía dejar que nadie me limitara. ¡Jamás dejes que nadie te diga que hay algo que no puedes hacer! Así que siempre fui una niña ambiciosa. Me fijé un objetivo y sabía que lo conseguiría, que tendría éxito y que sería feliz, en parte gracias a las Spice Girls"...