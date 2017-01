Jamie Dornan confiesa que explorÃ³ el mundo dominatrix

20 ene 2017

Cuenta atrás para el estreno de la segunda entrega 'Cincuenta Sombras de Grey'. Los actores ya están calentando motores y qué mejor forma de hacerlo que con unas suculentas declaraciones como las de Jamie Dornan, que ha hablado sobre su personaje en el último número de la revista 'Glamour'.

La mente de Grey es complicada, pero, de momento, en Dornan no hay secuelas. Eso sí, se aventuró a comprobar en propia piel cómo era la parte más oscura de su personaje."Abrí la puerta de ese mundo y entré, exploré ciertos escenarios con dominatrix, las relaciones que establecen... pero no formé parte de ninguna experiencia porque no consideré que fuera necesario para el personaje. Sin embargo, sí creo que fue importante conocer ese mundo desde dentro para entenderlo", ha relatado.

En el libro de E. L. James, Grey levanta pasiones entre las mujeres y parece que desde que Dornan se mete en la piel del empresario, también, aunque él no se siente muy cómodo con esta imagen. "Si así es como quiere verme el público, lo acepto, pero no puedo aceptarlo personalmente. Si te consideras un sex symbol o un icono erótico estás perdido. Si me lo creyera, me odiaría inmediatamente".

Eso sí, todo esto no hubiera sido posible sin la complicidad con su compañera de reparto, Dakota Johnson. “Dakota y yo nos respetamos mucho, somos amigos, y encontramos en el humor una forma de alivio a la tensión, de descarga, eso es importante a la hora de rodar escenas complicadas. Sin la confianza que existe entre nosotros, estaríamos 'jodidos'", apostilló.