Álex Casademunt no estaba ligando, "estaba mediando"

23 ene 2017

Las heridas emocionales le vuelven a doler más que las físicas a Álex Casademunt. El cantante y actor vivía un momento muy dulce tras el reencuentro protagonizado por los concursantes de 'Operación Triunfo 1' a finales del año pasado y su incorporación al programa 'Hora punta' –conducido por Javier Cárdenas en La 1 de TVE-, pero esta felicidad se ha visto, de nuevo, truncada por un desafortunado altercado.

'Milagrosa agresión'

El domingo 15 de enero, Álex se encontraba, en calidad de invitado, celebrando un cumpleaños en la discoteca Rouge Sound Club (Vigo), cuando, al volver al reservado donde estaban sus amigos tras pedir una copa, un joven le estampó un vaso en la cara. "Vi a una chica haciendo aspavientos con un chico agresivo en las formas. Le pregunté si estaba bien y me dijo que la dejara. Detrás pasó este chico que me miró con cara de ‘te quiero hacer daño’. Me agarró del brazo y usó un argot que me asustó. Quise marcharme y me pisó. Le pedí que me dejara tranquilo y cuando me estaba marchando recibí un impacto que me dejó la cara así". Veintiséis puntos de sutura fue el ‘milagroso’ resultado. Álex fue atendido por los servicios de emergencia y pasó cuatro horas en quirófano: "Pensé que podía perder el ojo. Fueron las horas más angustiosas de mi vida". Por unos centímetros el golpe no le afectó la aorta.

Afortunadamente el cantante y actor podrá continuar con sus proyectos profesionales. "Estoy bien, entero y voy a seguir trabajando desde ya, aunque ha sido un duro golpe", comentaba a 'Corazón'. Precisamente este varapalo le ha dejado mayores secuelas emocionales que físicas. El catalán se ha visto desbordado por las informaciones publicadas y el acoso al que se ha sometido a su familia: "Después de 15 años de vida pública tengo una actitud de chubasquero, me resbala todo. Pero mi familia no. No puedo tolerar el daño que se le está haciendo a los míos y lo que se ha llegado a verter sobre mi persona. Ha sido más doloroso lo que se ha dicho en los medios que la propia agresión". Como en la ocasión en la que demandó a su exnovia Lucía Sánchez Santos por agresión, injurias y amenazas, Álex confía en que se haga justicia, a pesar de que el su agresor de 21 años, ya se encuentra en la calle.

